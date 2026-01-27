Депутатът Андрей Цеков обяви в Благоевград, че няма да участва в предсрочните парламентарни избори

Три общински съветнички номинирани от „Продължаваме промяната“ за водач на листата в Пиринско, с едни гърди напред излезе адвокат Димитрина Хаджиева-Недина от Сандански, след нея са банскалийките – областният координатор Ваня Кромбоа и Десислава Витанова-Кехайова

Три дами са предложени за водачи на листата на партия „Продължаваме промяната“ в Пиринско на предстоящите избори. Номинираните са областният координатор на партията Ваня Кромбоа, адвокат Димитрина Хаджиева-Недина и секретарят на община Благоевград Десислава Витанова-Кехайова. Това стана на провелото се областно партийно събрание в Благоевград в неделя, на което е присъствал народният представител Андрей Цеков, бивш министър на МРРБ в кабинета „Денков“, който на последния парламентарен вот през 2024 г. бе избран от Благоевградска област. Пред активистите на областното събрание Андрей Цеков е декларирал, че повече няма да участва в депутатски листи, искал да има повече време за трите си деца.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев, който е в Изпълнителния съвет на ПП „Продължаваме промяната”, също е бил сред делегатите. Любопитното е, че и трите номинирани за водачи в листата са общински съветнички: Ваня Кромбоа в ОбС – Благоевград, Димитрина Хаджиева-Недина в ОбС – Сандански, а Десислава Витанова-Кехайова в ОбС – Банско. След проведено гласуване най-много е събрала адвокат Недина, която има опит като народен представител от ПП-ДБ в 49-ото народно събрание. Реално тя е с няколко гласа пред Ваня Кромбоа. Крайното решение за определяне на водача на бъдещата листа в Пиринско ще вземе Изпълнителният съвет на ПП „Продължаваме промяната“. Мнение ще бъде потърсено и от коалиционните партньори от обединението „Демократична България“, в чийто състав са партиите ДСБ и „Да, България”. От двете политически формации също ще излъчат техни кандидати за депутати в листата.

Андрей Цеков Ваня Кромбоа Десислава Витанова-Кехайова Десислава Хаджиева-Недина

„В ДСБ тече процедура по номинации в общинските организации. След 1 седмица се очаква да имаме повече яснота за евентуалните кандидати”, заяви за „Струма“ областният председател на ДСБ в Благоевградска област Радко Тумбев, който е общински съветник в Разлог.

От „Продължаваме промяната“ вече обявиха, че ще сключат коалиционно споразумение с „Демократична България“, но при 3 условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на СИК и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г.; недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията; привличане на активни представители на гражданското общество и младежи от протестите за кандидати за народни представители. Дали тези условия ще бъдат изпълнени предстои да разберем. Ако се запази разпределението на водачите на листите от последните избори, или така наречената „решетка“, това означава, че начело на бъдещата коалиционна листа в 1 МИР – Благоевград ще е от „Продължаваме промяната“.

Припомняме, че на изборите през октомври 2024 г. за Коалицията „ПП-ДБ“ гласуваха 346 074 избиратели в страната. В Пиринско получиха 11 132 гласа, което им донесе 1 мандат за водача Андрей Цеков, който стана депутат в 51-ото народно събрание. Според запознати отказът му да участва в предстоящите парламентарни избори е очакван ход, тъй като бил от обкръжението на експремиера Кирил Петков, който явно е в разнобой с настоящия партиен шеф Асен Василев.

Вчера стана ясно, че Кирил Петков също няма да бъде в листите на „Продължаваме промяната“ за предсрочните парламентарни избори. „Той не е изразил желание да участва“, заяви зам. председателят на ПП Николай Денков по БНТ. Както вече е известно, в листите няма да бъдат още Лена Бориславова, Даниел Лорер и Явор Божанков.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА