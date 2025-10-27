Депутатът от ИТН Станислав Балабанов освети нова кола в Благоевград, ритуалът отслужи на Димитровден тъстът му отец Петър

Депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов освети новата си кола в Благоевград. Водосветът за здраве отслужи неговият тъст отец Петър Стефанов навръх християнския празник Димитровден. Червеният лек автомобил „Фолксваген“ бе паркиран в двора на благоевградската църква „Въведение Богородично“.

Докато отец Петър четеше молитвата и поръсваше колата със светена вода, спортно облеченият народен представител държеше свещите, а съпругата му Лилия и дъщеричката Зара бяха до тях под чадър.

Новата кола бе осветена навръх Димитровден

Дъждът се счита за добра поличба на Димитровден, а според народните вярвания човек трябва да изплати всичките си дългове до този ден, за да е успешна и изобилна предстоящата година. Вярвало се е, че който изплати дълговете си до Димитровден, няма да познава безпаричието и ще се радва на много пари през следващата година.

Станислав Балабанов е зам. председател на ПГ на „Има такъв народ“ в настоящия парламент, и досега е бил 6 пъти депутат. Той е пловдивчанин, а с благоевградчанката Лилия Стефанова, която е певица в „Куку бенд“, се запознават покрай Слави Трифонов, който от шоумен стана политик и оглави проекта ИТН. Двамата се венчаха преди 3 г. в благоевградската църква „Въведение Богородично“, като ритуала бе отслужен от бащата на булката, а в същата година се роди и тяхната дъщеричка.

