Десетки бивши футболисти, треньори и местният парламент в Сандански разочаровани, че не са били поканени на 100-г. юбилей на ОФК „Вихрен”

Бивши футболисти, треньори, административни ръководители и местният парламент в Сандански са обидени на ръководството на ОФК „Вихрен“, че не са станали част от тържествената церемония по случай 100-годишния юбилей на футболния клуб.

Първи, които изразиха несъгласието си с ръководството на футболния клуб, главни организатори на юбилейното вековно честване, бяха от женския футболен отбор „Вихрен 1984“.

На трибуната бе първият треньор Иван Бишков-Мирончо. Той остана там до последно в компанията на капитана на отбора Емилия Кадийска, Ролина Котева и Христина Петрова.

„Първо, аз съм бил и треньор на женския футболен отбор от 1984 г. Отборът е пълнил стадиона на футболните срещи. Имам и снимка, която зорко пазя в личния ми автомобил, на която се вижда, че 12 000 зрители присъстват на стадиона на футболна среща с ФК „Академик“ /София/. Отборът е с 4-о място в страната на републиканско първенство. Голмайстор на страната е Величка Янкова, „Мис Футбол” Емилия Кадийска и много други отличия. Ние сме част от футбола в Сандански и носим емблемата на „Вихрен“. На церемонията не бе казана и една дума за женския футбол и отличията, които сме спечелили. Да, наградиха наша футболистка за заслуги и популяризиране на спорта. Но тази награда е индивидуална, не е за женския футбол, който 14 години бе част от историята на футболен „Вихрен“, каза Ив. Бишков.

Председателят на ОбС Г. Батев с колегите си Ил. Панчев и Л. Петканин / Треньорът на женския отбор на „Вихрен” Ив. Бишков с Ем. Кадийска и Р. Котева

Емилия Кадийска, която пристигна от София, за да стане част от тържественото събитие, също бе разочарована, че женският футбол е натикан в дъното и не бе казана и дума за нежната половинка.

„Ние сме част от футболната история на „Вихрен“. Не знам защо не бяхме споменати от организаторите. Не подозирам, че те са женомразци. „Вихрен“ е нашата емблема и марка и ние я носим в сърцето си. Постигнали сме много успехи, които са записани за „Вихрен” /Сандански/. С нашите участия в първенства и турнири сме славили Сандански и клуба не само в страната, но и в чужбина”, каза Е. Кадийска.

Потърсен за коментар защо не са част от събитието, Г. Батев каза: „Местният законодателен орган, в лицето на Общинския съвет в Сандански, гласува средствата за издръжка на футболния клуб „Вихрен“. Ние бяхме част от тържествената церемония по награждаване на легендите на футбола във вековната годишнина. Една част от нас присъстваха на трибуните като зрители, но не бяхме поканени да се присъединим към организаторите от „Вихрен“ с представителите на местната и държавна власт. Считам, че това е съществен пропуск в организацията на такъв вид събитие, което се случва един път на сто години”, каза председателят на Общинския съвет Георги Батев.

Леонид Петканин от БСП, съветник в Общинския съвет в Сандански, заяви: „Аз като съветник в местния парламент бях на трибуните при феновете на „Вихрен” в компания с председателя на ОбС Георги Батев, Никола Далев, Ивелин Терзийски, Илиян Панчев, Йордан Тушев и Петър Додушев. През цялото време на тържествената церемония ние като местен законоделен орган не бяхме споменати от организаторите на ОФК „Вихрен“, както другите футболни клубове уважават съветниците си. Като пример ще посоча ФК „Беласица”, който също празнува стогодишния си юбилей и имаше 5000 фенове на стадиона. Но там до футболния клуб, до кмета на общината бяха и общинските съветници. Най-малко председателят Г. Батев трябваше да бъде при организаторите, да поднесе една награда от името на ОбС – Сандански, но и това не се случи”, каза Л. Петканин.

Групата общински съветници изгледаха футболната среща между легендите на „Вихрен“ и след това демонстративно напуснаха градския стадион, като не присъстваха на тържествения коктейл. Демонстративно напуснаха стадиона и представителите на женския футбол, водени от техния треньор Иван Бишков.

Стана известно, че легенди на футбола в Сандански, играли през годините, не са поканени и не са уважени от организаторите. Един от тях е Атанас Манушев, футболист и треньор, извел юношеския отбор на „Вихрен” до първо място в републиканско първенство през 2003 година.

ЛИДИЯ МАНЕВА