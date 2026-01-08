Десетки влюбени си казаха „да“ при температури от -20 градуса в Китай

При температури от минус 20 градуса по Целзий 42 двойки си казаха „да“ в китайския град Харбин. Сватбената церемония се проведе сред лед и сняг, като част от прочутия фестивал „Ледено-снежен свят“, предава Нова. Въпреки студа, младоженците споделиха, че преживяването е било изпълнено с топлина, емоции и незабравими моменти.

„Винаги съм мечтала да посетя Харбин. Храната тук е невероятна, а хората са много открити и дружелюбни. Благодарна съм за възможността да бъда тук“, сподели булката Ху.

„Кандидатствахме онлайн през официалния уебсайт на организаторите и преминахме през публично гласуване. Когато пристигнахме в Харбин, бяхме много развълнувани. Организаторите се бяха погрижили за всичко – от хотела до малките детайли“, заяви младоженецът Чу.

Сред участниците имаше много млади хора от различни региони. „Радваме се, че сме тук и че имаме възможността да участваме в това групово събитие. Запознахме се с прекрасни хора. Много съм щастлива!“, твърди булката Джао Мантонг.

Според организаторите това е най-мащабната групова сватба в Китай. Харбин се стреми да затвърди имиджа си не само като зимна атракция, но и като град на романтиката и топлината.