Десетки вярващи се събраха в параклиса „Свети Мина“ над квартал „Ораново“

Десетки миряни се събраха в параклиса „Свети Мина“, намиращ се над квартал „Ораново“, махала „Косячка“, за да отдадат почит на Светеца и да се помолят за здраве и благоденствие.

Отец Спас отслужи Божествена света литургия и благослови всички присъстващи. Сред гостите на празничното богослужение бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров и секретарят на общината Гергана Стоименова, които запалиха свещи и отправиха молитви за здравето на своите семейства и на всички жители на общината.

Мястото, на което днес се издига параклисът, е старо оброчище, почитано от местните жители от векове. Храмът е изграден по инициатива на Бойко Везенков, родом от село Полето, който се застъпва пред кмета на община Симитли за издигането на светата обител. С подкрепата на общинското ръководство, осигурило необходимите средства, и с даренията на християни от квартала, чиито имена са изографисани по стените, параклисът „Свети Мина“ е завършен през 2008 година. Днес той се откроява със своите красиви стенописи и е важен духовен и културен център за жителите на Симитли.

Свети Мина е един от най-почитаните светци в православната традиция. Той се счита за покровител на семейството и дома, пазител на вярата и закрилник на пътуващите. В народните вярвания Светецът олицетворява добродетелите на вярност, милосърдие и закрила. Почитта към него ни напомня, че семейството е най-важната опора в живота на всеки човек – източник на любов, вяра и духовна сила.