Десетки загинали и ранени при бомбeна атака срещу джамия в Пакистан

Най-малко 31 души бяха убити, а 169 са ранени при бомбена атака в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад, предаде „Ройтерс“, като се позова на представител на правителството.

„Броят на жертвите вследствие на експлозията се повиши. Общо 31 души са загубили живота си. Броят на ранените, откарани в болници, достигна 169“, заяви заместник-началникът на полицията в Исламабад.

Агенция „Франс Прес“ отбелязва, че по думите на високопоставен представител на силите на реда броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.

Атаката изглежда е била извършена от атентатор самоубиец по-малко от три месеца след друга подобна в Исламабад. Към момента не са известни повече подробности, отбелязва ДПА.

Пакистанският президент Асиф Али Зардари и премиерът Шахбаз Шариф осъдиха атаката и изразиха дълбока скръб и съболезнования на близките на жертвите, съобщи пакистанската новинарска агенция АПП.

В разговор с вътрешния министър Мохсин Накви премиерът разпореди случаят да бъде разследван, а отговорните за атаката да бъдат незабавно установени и изправени пред съда. Той също така възложи на министъра на здравеопазването да осигури незабавна медицинска помощ за пострадалите и лично да следи изпълнението на спасителните дейности.

Премиерът подчерта, че няма да бъде допуснато никой да всява хаос и безредици в страната. Президентът заяви, че нападенията срещу невинни хора представляват престъпление срещу човечеството, и увери, че цялата нация е солидарна със засегнатите семейства в този тежък момент.

Шиитите съставляват около 20% от възлизащото на общо 250 милиона души население на Пакистан. Пакистанските талибани и свързани с „Ислямска държава“ екстремистки групировки са вземали на прицел шиитите в страната, въпреки че към момента нито една групировка не е поела отговорност за днешната атака.