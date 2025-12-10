Десетки задържани на антиправителствения протест в София

Полицията задържа около 20 души на антиправителствения протест в София. Част от тях са заловени на контролно-пропускателните пунктове. 16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж – с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Трети арестуван е бил без документи.

Други трима протестиращи са задържани за установяване на самоличностите им. Единият се оказа обявен за издирване. По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още хора, като са намерени и наркотици, и спрейове у някои от тях.