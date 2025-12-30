Десетки предплащат новогодишни резервации в луксозна вила в Пирин, но имотът не съществува

Серия от измами с резервации за Нова година остави поне 25 семейства без празник. Хората предплащат престой в луксозна вила в полите на Пирин, но разбират, че имотът не съществува.

Потърпевшите разбират за измамата часове преди да тръгнат, когато не получават точен адрес и достъп до вилата. Те се свързват отново с мъжа, представял се за собственик, който им казва, че няма да им върне парите, защото щял да ги дари за лечение на млад мъж.

Офертата за вилата е открита във Фейсбук. Една от потърпевшите разказва, че след публикация за търсене на място за празника, с нея се свързал мъж. Той твърдял, че разполага с вила за 20 души и предложил комуникацията да продължи във Viber. Изпратил снимки и поискал капаро.

След превода на сумата жената поискала фактура и документ за резервацията, но такива така и не получила, нито пък точна локация на имота. Скоро след това открива във фейсбук групи и други хора в същата ситуация.

Фирмата, по чиято банкова сметка са преведени парите – „България Холидейс“ ООД, е регистрирана на адрес в град Разлог на ул. „Христо Ботев“ 79. На място обаче няма туристическа агенция, а хората от района твърдят, че никога не е имало офис на такава фирма.

Опитите да се осъществи контакт с телефона, от който е водена кореспонденцията, са неуспешни – номерът е недостъпен. Мъжът, получил парите, твърди, че ще ги дари за лечение на нуждаещ се – Киро Русчев, но неговата сестра заявява, че по сметката им не са постъпвали никакви средства. От предполагаемата вила са се свързали със семейството, но пари не са преведени.

Потърпевшите вече са подали сигнали до МВР. От полицията в Бургас съобщиха , че се разследват двама души – лицето, от чийто мобилен телефон са водени разговорите, и титулярът на банковата сметка, по която са превеждани парите. Става въпрос за двама различни мъже от различни градове, като са изпратени искания за разпити до съответните областни дирекции на МВР.

По сигнали за подобни измами работи и ГДБОП. От полицията напомнят гражданите да бъдат изключително внимателни – да проверяват офертите в интернет, във форуми и платформи за настаняване и да се уверяват, че имотите се предлагат от реалните им собственици.

На измамените семейства вече са изпратени призовки за разпити, съобщиха още от полицията в Бургас.Източник: btv