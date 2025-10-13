Десетки ранени след сблъсък на два бързи влака в Словакия

Два бързи влака се сблъскаха в източна Словакия в понеделник, при което бяха ранени десетки пътници, съобщиха властите, цитирани от The Associated Press (AP).

Инцидентът е станал малко след 10:00 ч. местно време (08:00 GMT) близо до град Рожнява, съобщиха от словашките железници.

По данни на полицията, във влаковете е имало около 80 пътници, но засега не са предоставени повече подробности.

Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ешток заяви, че двама от пострадалите са в критично състояние, а останалите са с по-леки наранявания.

Снимки от мястото на катастрофата показват силно повредена предна част на единия локомотив, докато другият влак е излязъл от релсите.

Властите са започнали разследване на причините за инцидента, като министър Шутай Ешток посочи, че човешка грешка вероятно стои в основата на катастрофата.

