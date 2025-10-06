Десетки родители откликнаха на призива на II ОУ и пренесоха оборудването в новата училищна сграда, разгледаха и новата образователна среда

Десетки родители на ученици от благоевградското II ОУ и учители обединиха усилията си в мащабна акция. Както е известно, в училището тече цялостен ремонт и обновяване, свързани с изграждането на нов корпус със 7 стаи, подмяна на ВиК, ел. мрежата и др. на обща стойност 4 382 793,45 лв. Заради модернизацията учениците учат на четири места, като най-малките – трите паралелки със 70 първокласници, са в сградата на Националната хуманитарна гимназия. Крайният срок за изпълнение е 31.05.2026 г., но заради ускорените темпове дейностите ще приключат значително по-рано, като кметът Методи Байкушев увери, че това ще се случи в края на този месец. Междувременно преди дни от колектива на 2 ОУ отправиха апел:

„Уважаеми родители, нашето училище е на прага на един от най-вълнуващите си моменти – скоро отново ще отворим вратите на обновения ни дом. След месеци на ремонт, труд и очакване сградата вече е готова да посрещне децата ни с уют, сигурност и вдъхновение за нови знания.

Моменти от акцията /сн. 1, 2, 3, 4, 5/



Преди да напълним коридорите на Второ с детски смях, ни предстои една последна, но важна крачка – да преместим оборудването на нашите първокласниците от сградата на НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ в обновеното ни училище. Това е задача, която училищният екип няма как да изпълни сам. Нуждаем се от Вашата подкрепа – от силата на общността, от сърцата и ръцете на хора, които знаят, че училището ни не е просто сграда, а втори дом за нашите деца. Затова Ви каним да се включите заедно с нас в пренасянето на оборудването. Вашата помощ е безценна за нас! Нека дадем на децата си урок по единство и съпричастност – урок, който не се пише в учебниците, а се ражда и остава в сърцата! Благодарим Ви за всяка протегната ръка и за това, че сте до нас и в този важен момент!”, обърнаха се към родителите от училището, а на призива откликнаха множество майки и бащи.

Акцията бе насрочена за 9 часа в събота, но започна по-рано, просто защото доброволците бяха много. Така всички заедно начело с директорката на II ОУ Милена Ковачева запретнаха ръкави, изнесоха чиновете и шкафчетата от трите стаи, където са настанени първокласниците, и вкараха оборудването на НХГ. Със съдействието на зам. кмета по образованието и бизнес развитието Боряна Шалявска бе организиран транспорт и служители на ОП „Чистота“ направиха общо 4 курса до сградата на II ОУ. Там също чакаха татковци, който вкараха чиновете в новите класни стаи. Имаше и хора, които въпреки желанието си не успяха да се включат, тъй като нямаше толкова много неща за пренасяне, колкото бяха дошлите.

Родители с вълнение разгледаха физкултурния салон, коридорите, класните стаи… /сн. 6, 7, 8/



Цялата акцията приключи в рамките на 40 мин., а родителите с вълнение и любопитство разгледаха новата образователна среда. Минаха по коридори и стаи, влязоха в новия физкултурен салон, съблекалните, асансьора…

„Заслужаваше си чакането!“, бе всеобщото заключение, а майки веднага изразиха готовност и питаха кога да идват да чистят. Директорката изчисли, че колективът е 56 човека, а ако дойдат и двайсетина родители, то заедно биха изчистили училището за половин ден.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА