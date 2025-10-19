Десетки се помолиха за здраве и благоденствие в параклиса „Света Петка” в санданското с. Кърланово, раздадоха 4 казана с курбан

Десетки жители и гости на санданското с. Кърланово за поредна година станаха част от празника на параклиса „Света Петка“, находящ се на селския площад. Хора от Сандански, Петрич, Дупница, Кюстендил, Перник и София дойдоха в родния си край, за да станат част от курбана за здраве, който се дава от близо половин век. В селото в момента живеят 36 души, като населението е предимно възрастно.

Монахът Теофил от Роженския манастир отслужи водосвет и света литургия за здраве, като поръси всички миряни със светена вода и се помоли за здраве, мир и любов.

Ритуалът по приготвяне на вкусния курбан започна още в полунощ в събота . От рано сутринта дългогодишните майстор-готвачи Янка и Велика с помощници от селото нарязаха зеленчуците и подправките и сложиха на огнището 4 казана – два със супа и два курбан с картофи.

Водосвет за здраве и света литургия отслужи отец Теофил и освети курбана в с. Кърланово /сн. 1/, на който присъстваха десетки миряни /сн. 2/ Експолицаят А. Илиев / вляво/ взе дейно участие в организацията

Мало и голямо си откупи от курбана и се насочи към бащините къщи, за да седнат заедно на масата и да почетат празника. В дома си Е. Чачева събра децата и внуците си, както и братовчеди, сред които бе Елена Теменугова, първа братовчедка на съпруга й Кирил Чачев. Там бе и народната изпълнителка от група „Здраве“ в Сандански Надка Низамска.

Дейно в приготвянето и раздаването на курбана се включиха и пенсионираните полицаи от РУ – Сандански, братята Ангел и Борис Илиеви, със съпругите си.

От дарения бяха събрани 1010 лева, с тях и с даренията през изминалите години кърлановци мечтаят да бъде изградена църква в центъра на селото, носеща името на света Петка, сподели Елена Чачева, която от дълги години е касиер на селото.

ЛИДИЯ МАНЕВА