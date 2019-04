Десетокласничка от Езиковата гимназия „проби“ в НАСА, заслужи място сред най-добрите ученици в света

Гимназистката в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград Нели Димитрова направи „пробив“ в НАСА и заслужи място сред най-добрите ученици в света. Талантливата десетокласничка, както и ученици /5-12 клас/ от 12 града – от Козлодуй до Пловдив и София, се включиха в състезанието на космическата агенция „Учен за един ден“ (NASA Scientist for a Day – Think like NASA scientists).

Проявата се провежда за първи път в България и предизвика учениците да мислят като учени от НАСА. Младите хора трябваше да проучат изображения на истински космически кораб на луната на Сатурн – Енцелад, спътника на Сатурн – Титан, и луната на Юпитер – Европа. Да изберат местоназначение, което смятат, че ще бъде най-доброто място да се върне друг космически кораб, и да научи повече за тези невероятни светове.

Общият брой изпратени есета бе 23, като най-много са участниците от 9 до 12 клас.Така в конкуренция с гимназисти от цялата страна Нели Димитрова заслужи първото място и бе обявена за национален победител. Тя заедно с останалите двама национални победители във възрастовите групи 5-6 и 7-8 клас са отличени на официална церемония и получават голяма награда и признание да се подредят сред най-добрите ученици в света, като бъдат обявени на сайта на НАСА.

Самата Нели Димитрова, чиято майка Теодора Димитрова е учител по български език и литература в ЕГ, е сред най-изявените ученици на училището. Три години подред тя не само достига, а и се представя отлично на националната олимпиада. Именно благодарение на нейните успехи преди 2 години в Езиковата гимназия бе разкрит клуб по астрономия. По този повод ръководителят на клуба – учителката по физика и химия Дамяна Грънчарова, сподели, че Нели отново е сред най-добрите млади астрономи в страната ни и за 4-та година ще представи училището и областта ни на националната олимпиада.



Н. Димитрова /втората отдясно наляво/ заслужи място сред най-добрите ученици в света

