Топ теми

Десет загинали след стрелба на емблематичния плаж Бонди в Сидни

Дата:
от: Свят
Коментирай
( 348 )

Десет души са загинали след стрелба на емблематичния плаж Бонди в Сидни. Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА. 

Според властите вторият вероятен извършител е в „критично състояние“. 

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука

Стрелба на популярния плаж Бонди в Сидни

Източник: БТА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *