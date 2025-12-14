Десет загинали след стрелба на емблематичния плаж Бонди в Сидни

Десет души са загинали след стрелба на емблематичния плаж Бонди в Сидни. Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА.

Според властите вторият вероятен извършител е в „критично състояние“.

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Източник: БТА