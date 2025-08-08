Десет отвратителни навика на майките, с които дразнят и вбесяват околните

Добрите родители правят всичко от сърце и от голяма любов към детето си. Но приятелите, близките, околните, обществото, от което всички сме част, е един вид огледало. И понякога в неговото отражение може да видите това, което не забелязвате.

Често околните забелязват, че не всичко е наред с възпитанието на вашите деца. Осъждат някои постъпки и изявления на майките, с които те дразнят околните.

Ето няколко примера.

1. „Нека се забавлява!“

Майка, която спокойно пие кафе, докато децата й скачат по диваните в претъпканото кафене, се възприема от околните не като човек, който релаксира, а като някой, който е загубил контрол над ситуацията.

Шумът, тичането, виковете не са признак на свобода, а досадно нарушаване на границите на другите хора. И показват липса на възпитание.

Децата могат да бъдат шумни, това е абсолютно нормално. Но не навсякъде. Особено на обществени места.

2. „Имам идеалното дете!“

Ако всяко изречение на майката започва с „а детето ми е най-…“ и завършва с поредната похвала, може да сте сигурни, че на всички наоколо ще им писне.

В най-добрия случай ще я мислят за наивна мечтателка, в най-лошия – за арогантна личност без реална представа.

Няма идеални деца. Хората бързо усещат кога една майка не си дава сметка за реалността.

3. „Виж как той…“

Дори най-близките ви приятели не са длъжни да помнят кога любимото ви дете за първи път е казало „мамо“, или се е научило да отваря чекмеджетата, или е седнало самостоятелно на гърнето…

Постоянният разговор за уменията на детето, потокът от снимки, видеоклипове и сладки истории карат околните да се отдръпнат.

И дори да имат деца, те няма да проявят разбиране. След като повторят любезно няколко пъти: „колко е страхотно, много се радваме за теб“ , ще избегнат следваща среща убедени, че „тя ще разказва или показва нещо пак за детето си“.

4. „Той наистина обича да общува!“

Дете, което прекъсва разговора на възрастен, първоначално е трогателно. „Иска да се включи в разговора!“, ще кажат хората.

Но втория или третия път подобно поведение ще предизвика чувство на неловкост.

Ако майката всеки път го слуша с усмивка, игнорирайки реакциите на събеседника, няма да направи добро впечатление.

Всяко дете трябва да бъде научено да слуша, да изчаква, да не прекъсва разговора на възрастните. Това ще е от полза преди всичко за него.

5. „Бих дошла, но децата отново…“

Не може майката постоянно да се извинява, че е пропуснала обаждане, отменила е среща или е закъсняла заради децата.

Внимавайте: рано или късно това ще започне да дразни околните.

Всеки разбира, че детето е приоритет за родителите. Но ако те се използват за „удобно прикритие“, приятелите и колегите в един момент ще стигнат до неособено мили изводи.

Не забравяйте, че майчинството не отменя отговорностите, които сте поели. Вие не сте само родител, но и приятел, служител и така нататък.



6. „Не ме злепоставяй!“

Това изявление, казано публично, не е метод за възпитание, а признак на лошо възпитание.

То поставя в деликатно положение всички, които присъстват на сцената. Особено ако детето е направило нещо нередно и родителите започнат да крещят, да го дърпат за ръка…

Свидетелите на подобен спектакъл ще останат с неприятен после вкус, който трудно ще забравят.

Да не говорим за самото дете. То ще запомни подобно унижение.

7. „Правя всичко сама…“

Има майки, които поемат всичко. Но те не само правят това „всичко“, а и активно обясняват на околните колко са натоварени.

Такива майки често използват фрази като „Какво ли пък може да направи мъжът ми – той не може нищо, аз трябва да правя всичко сама…“ и очакват съчувствени коментари.

Лесно е да се досетим, че в крайна сметка подобни оплаквания нервират всички.

8. „На никого не му е толкова трудно, колкото на мен…“

Всеки родител рано или късно се сблъсква с умора и прегаряне. Но има майки, които правят от това начин на живот.

За тях всичко е лошо, всичко е трудно, никой не им помага и дори околните не разбират „какво е да си истинска майка…“.

И нищо чудно, че околните се отдръпват.

В началото може да й съчувстват, но след това ще се отдръпнат и ще избягват общуването с нея.

9. „Ти правиш всичко не така както трябва…“

Тази майка знае по-добре от всеки друг как правилно да храни, да приспива и развива детето. Кога да го сложи на гърне, кога да го изпрати на детска градина… И смята за свой дълг да дава съвети на другите, когато никой не ги иска.

Естественото раждане, кърменето, Монтесори педагогиката и други важни теми звучат не като лично мнение, а като единствената възможност за действие.

Но дори и най-прогресивните възгледи губят своята привлекателност, когато са представени с менторски тон. И тя не само ще подразни околните, но и ще ги отблъсне с наставленията и своята безкомпромисност.

Всеки родител избира свой собствен път на възпитание. И ако има нужда от съвет, определено ще го поиска.

10. „Той още е дете!“

Ако майката не реагира на агресията или грубостта от страна на детето си, надявайки се, че „всичко ще отмине от само себе си“, това не е „разбиране“ , а безразличие.

Лошото поведение не е фаза, а тревожен сигнал. И ако го игнорирате, то ще се превърне в норма.

Хората около вас забелязват, когато родителят „изпуска юздите“ и си затваря очите. Но те всъщност не споделят тази позиция.

Не се сърдете на реакциите на околните.

Ако ви гледат накриво, може би не бива да се ядосвате, а да погледнете себе си отстрани. Без вина и самобичуване, но с желание да сте малко по-внимателни и обективни.





