Десет отчаяни типа поведение, с които жените отблъскват мъжете

Когато отдавна не сте имали сериозна връзка и копнеете да срещнете любовта, може би има вероятност да проявявате склонност към някои отчаяни действия.

Има някои отчаяни типове поведение, с което жените отблъскват мъжете. Тези типове поведение имат тъкмо обратния ефект към мъжете и вместо да ги привлечете, вместо да ги задържите в живота си, вие несъзнателно ги карате да се отдръпнат.

Кои са 10-те типа отчаяно женско поведение, които мъжете веднага усещат и които ги отблъскват?

1. Споделяте прекалено

Ако не оставяте нищо за въображението на мъжете и споделяте всичко за себе си, вие автоматично ставате безинтересна. Нещо повече, мъжете моментално усещат, че поведението ви е провокирано от стремеж да се харесате. А това има точно обратния ефект, защото ги кара да избягат от вас, усещайки наближаващото вкопчване, което ги очаква.

2. Дебнете го

Мъжете ще избягат от вас тутакси, ако усетят, че ги следите, дебнете, проверявате профилите им в социалните мрежи, появявате се на места, където знаете, че и те ще се появят. Рано или късно подобно поведение не остава скрито и определено отблъсква. Показва, че сте толкова отчаяни и несигурни, че се налага да прибягвате до тези мерки.

3. Започвате връзката твърде рано

Един от отблъскващите типове женско поведение е прибързването с връзката. Ако обявите, че сте двойка прекалено рано, ако започнете да се държите като съпруга, без дори той да ви е намекнал, че изобщо вижда бъдещето си с вас, това със сигурност е едно от най-отблъскващите поведения за мъжете.

4. Разказвате на всички, че той е единственият

Ако до ушите на мъж достигне, че се хвалите навсякъде, че имате връзка с перфектния, единствения, неповторимия мъж, за когото винаги сте си мечтали, той определено няма да се трогне, а ще избяга от вас. Още повече, ако това достигне до неговите уши твърде рано със сигурност ще го накара да преосмисли евентуалната си връзка с вас. Придаването на прекалено голям товар от самото начало или дори преди него е нещо, с което със сигурност ще отблъснете всеки мъж, дори влюбения.

5. Прекалено рано го запознавате с близки и приятели

Ако веднага започнете да го представяте на семейството, близките си и приятелите си, това ще го стресне. Той веднага ще разбере колко отчаяно искате да имате връзка и определено ще го приеме сякаш не той е важният в цялата картина, а просто фактът, че искате да се обвържете.

6. Правите драма от всичко

Един от абсолютно сигурните начини да отблъснете един мъж е драмата. Ако от всичко правите проблем, ако мрънкате, критикувате, недоволствате, търсите под вола теле и намирате причини да се скарате, това е сигурен път към край на връзката.

7. Казвате „ние“ прекалено рано

Няма „ние“, докато не сте сигурни. Не бързайте с обявяването на отношенията ви като едно цяло, каквото значение носи „ние“. Бъдете внимателни с употребата на това местоимение, защото то е равнозначно на „обичам те“, което също не е добре да се използва твърде рано. Във всички случаи това включва една червена лампичка у мъжете, които по-скоро ще избягат, отколкото да се трогнат от отдадеността ви.

8. Правите планове за бъдещето прекалено рано

Едно от отблъскващите и отчаяни типове женско поведение е издаването на мислите за общото бъдеще твърде рано. Ако започнете да му подмятате идеите и вижданията си за семейство, деца, нова къща и други подобни големи цели, които вие самите имате, това ще го накара да се отдръпне. Споделянето на визии за бъдещето е нещо прекрасно, но е добре да се случва, когато и двамата сте наясно, че виждате себе си заедно в това далечно бъдеще.

9. Зарязвате всичко, щом ви се обади

Определено ще го отблъснете, ако винаги сте на разположение. Ако той усети, че сте готова да зарежете всичко, което правите в момента и моментално се съгласявате да се появите в минутата, в която той ви потърси, не мислете, че ще го задържите. Тъкмо обратното – подобно поведение отблъсква мъжете, защото ви прави безинтересни, скучни, отчаяни, готови на всичко. Тръпката и интересът бързо отминават.

10. Показвате притежателно и ревниво поведение

Последно, но определено не и на последно място са ревността и притежателното поведение. Такъв тип женско поведение със сигурност е пътят към отблъскването и раздялата. Възможно е да откажете един мъж да се опита дори да ви свали, ако усети, че сте ревнива и че ще му създавате проблеми, като се държите с него като със собственост.





