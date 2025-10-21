Десет признака, че партньорът ви не ви оценява

Има някои признаци, по които си личи дали партньорът ви ви цени високо или ви пренебрегва, дори може да се каже, че не ви уважава.

Оценката и респектът са типове поведение, които всеки обичащ мъж би следвало да отдава на своята половинка. Но ако вашият партньор се държи по следните начини, той определено не ви оценява.

Кои са 10-те признака, че партньорът ви не ви оценява?

1. Той не ви пита как е минал денят ви

Ако партньорът ви не се интересува от вас като личност, той няма да се интересува и какво сте преживели днес. Няма да се нуждае да е в течение на проблемите, радостите, трудностите, ангажиментите, с които е трябвало да се сблъскате. Ще се интересува преди всичко от себе си.

2. Той не излиза с приятелите ви

Когато един мъж избягва средата от приятели и близки на своята половинка, това е красноречив признак, че не се интересува от нея в пълния смисъл. Той се интересува от вас вероятно преди всичко само във физически смисъл. Останалото не е от значение.

3. Той не разбира, когато сте сърдити или нещастни

Ако партньорът ви изобщо не обръща внимание на смяната на настроението или поведението ви, игнорира ви или истински не ви познава и не различава кога сте тъжна, разстроена, нещастна и така нататък, той изобщо не ви цени.

4. Той изисква от вас да си слагате маски

Когато партньорът ви не ви оценява такива, каквито сте, той ще иска от вас да се промените, така че да сте му удобна. Ще иска от вас да се преструвате, да премълчавате, да си слагате маска, ще коригира думите, поведението ви. Това токсично отношение в дългосрочен план дори може да ви разболее.

5. Подарява ви неподходящи подаръци

Партньорът ви изобщо не се интересува от вас и не ви оценява като личност, ако ви подарява неща, които изобщо не харесвате. Това подсказва, че той хич не ви слуша, не се интересува какво обичате, не е запомнил и думичка от това, което сте споделяли. Той просто ви подарява нещо, колкото да отбие номера.

6. Комуникира с вас на повърхностно ниво

Когато един мъж не ви допуска в интимния си свят, не споделя, не ви разпитва и не се интересува вие как се чувствате и какво мислите, какво сте преживели в миналото си, това е много лош знак. Този знак подсказва, че той не само не ви цени истински, но и няма сериозни намерения и чувства към вас.

7. Не си спомня какво сте му разказвали

Отношението, което партньорът ви има към това, което сте му споделяли, разказвали от миналото си, впечатленията, преживяванията, случките, които са характерни за вашия живот говори много за нагласата му към вас. Ако той не помни и думичка от това, което сте му разказвали и дори се дразни, ако му кажете, че вече сте го споделяли, той изобщо не ви оценява и не се интересува от вас като личност.

8. Той ви кара да се чувствате самотни

Да се чувстваш сам, а да си обвързан е може би най-тежкото изпитание, през което може да премине една душа. Душа, която обича и която изпитва чувства към човека, който я кара да се чувства самотна и нещастна е душа в капан. Колкото по-бързо се освободите от този капан, толкова по-бързо ще откриете истинско щастие.

9. Той не прекарва време с вас

Партньорът ви не ви оценява изобщо, ако не прекарва време с вас. И под време с вас не се има предвид вечер след работа или през уикендите, или когато на него му е удобно, а време, което да сте само двамата – качествено време за връзката ви.

10. Той взима решенията вместо вас

Партньорът ви не оценява какво искате, не цени мнението ви, нуждите ви, целите и желанията ви, ако взима всички решения и не се допитва до вас.