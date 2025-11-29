Десет саморазрушителни навика на жените, които избират грешния мъж отново и отново

Болезнено е да гледаш как човек, на когото държиш, не успява да се поучи от грешките си и продължава да избира грешния мъж, в когото да се влюбва отново и отново.

Да виждаш любим човек многократно да се поставя в лоши ситуации може да бъде разочароващо, докато се опитваш да му предложиш най-добрия си съвет и утеха. Но в крайна сметка можеш да заведеш кон до вода, но не можеш да го накараш да пие, а жените, които избират грешния мъж отново и отново, обикновено имат саморазрушителни навици, които ги държат заседнали на едно и също тъжно и самотно място.

Много жени се оказват многократно в едни и същи токсични ситуации с мъже, защото това е всичко, което знаят. Те също така вероятно повтарят поведение и избори, които ги привличат отново и отново в прегръдките на тези мъже. Въпреки че всеки мъж може да изглежда различно, сърцата и намеренията им остават едни и същи.

Жените, които избират грешния мъж отново и отново, обикновено споделят тези 11 саморазрушителни навика:

1. Те бъркат интензивността с интимността

Жените, които се оказват в същите ситуации, в които са били в последната си връзка, не се учат от грешките си и продължават да разменят интензивността с интимността. Само защото тя наистина си пасва на първа среща с мъж, не означава, че са длъжни да бъдат заедно. Двама души могат да имат страхотна химия, но може също така да са в различни фази от живота си и да не са готови за връзка.

Химията не е равнозначна на съвместимост. Както казва Шийла Робинсън-Кис, лицензиран клиничен социален работник: „Връзките са успешни дотолкова, доколкото можем да задоволим нуждите си. Нуждите често остават незадоволени, когато хората не са съвместими, защото не са добре подготвени да задоволят нуждите на партньора си на органично ниво.“

2. Те игнорират червените флагове

Жените, които отново и отново избират грешния мъж, обикновено игнорират предупредителните знаци, защото виждат потенциал в тях. Този тип мислене е това, което в крайна сметка вреди на връзката. Вместо да се изправят пред недостатъците и проблемите си, тези жени вярват, че могат просто да си отидат, което рядко се случва, освен ако мъжът не работи активно върху себе си.

Когато една жена започне да игнорира малките предупредителни знаци у един мъж, тя изгражда издръжливост за големите, като например крещене по време на конфронтация или дори липса на доверие, когато излиза с приятелите си. След като жената свикне с тези ужасни поведения, тя започва да се насилва да вярва, че това е нормално, когато всъщност трябва да започне да планира изход.

3. Те дават прекалено много, за да докажат своята стойност

Когато една жена не знае как изглежда здравословната любов, тя започва да дава части от себе си и достойнството си в замяна на това да остане, и ако не се научи как да се откъсне от това токсично поведение, ще започне да мисли, че това е единственият начин. Този тип жена е вероятно да дава твърде много от себе си на мъж, който дори не я допуска в сърцето си, превръщайки връзката им в еднопосочна улица.

„И когато сте единственият човек, който инвестира във връзката, това не само ви изтощава, но и нарушава баланса, необходим за здрава връзка“, казва д-р Марк Травърс. За да може тази жена да се откаже от този саморазрушителен навик, тя трябва да започне да наблюдава как се чувства преди и след като е дала прекалено много. Помага ли ѝ това да се чувства оценена или прави обратното и я кара да се чувства изтощена и забравена?

4. Те романтизират поправянето на някого

Това е често срещано саморазрушително поведение, от което жените, които избират грешния мъж отново и отново, сякаш никога не се учат. Не бива да сте във връзка с мъж, когото трябва „да поправите“ или промените. Трябва връзката да проработи още от самото начало. Няма гаранция, че той ще се оправи.

Всеки трябва да може сам да решава проблемите си, вместо да разчита на другите да го направят вместо него. Това не означава, че не трябва да подкрепяте любим човек, който преминава през труден период, но знанието, че той няма да ви завлече в проблемите си и да ви направи също толкова нещастни, колкото и той, е ключовата разлика.

Не се отнасяйте към мъжете като към ранено животно. Толкова е просто.

5. Те отъждествяват самотата с провала

Жените, които се чувстват като провал, когато не са с някого, са склонни да преминават бързо от една връзка в друга, само за да усетят чувство за принадлежност, без да оставят време да работят върху себе си и да разберат какво искат от връзката. Този тип жени сякаш не могат да намерят щастие сами, което предполага по-голям проблем.

Само защото някой е сам, не би трябвало да означава, че е самотен. Често хората откриват много за себе си и какво наистина търсят в живота, когато са сами за известно време. Изборът да прекарате време в самота ви позволява да се презаредите и да се свържете отново със себе си. Нуждаете се от време, за да преработите емоциите си, така че когато се върнете във връзка, да се чувствате заземени, а не изтощени.

6. Те игнорират интуицията, за да избегнат конфликт

Много хора имат интуиция, когато знаят, че нещата може да се объркат, и за да избегнат конфликт, може да изберат да игнорират това чувство, което е саморазрушителен навик и в крайна сметка никога не се обръща в тяхна полза. Жените са склонни да бъдат силно интуитивни и ако някой реши да игнорира факта, че тялото им им казва да бягат, те умишлено влизат в ситуация, от която може да не се измъкнат.

Тази жена може да си мисли, че защитава спокойствието си, когато в действителност прави точно обратното. Например една жена може да има интуиция, че нейният партньор ѝ изневерява, но тъй като няма никакви доказателства и не иска да започва кавга, тя избира да я игнорира. Минават месеци и изведнъж той се връща у дома с аромата на друга жена. Да се научите да се ръководите от интуицията си може да ви спаси от бъдещи емоционални рани.



7. Те вярват, че любовта е трудна

Много жени, които имат саморазрушителни навици, често вярват, че да бъдеш някой трябва да е проблематично преживяване със свои собствени възходи и падения, когато в действителност изобщо не би трябвало да е трудно, освен ако и двамата не се опитвате да решите какво да ядете за вечеря. Любовта не е караница през ден и любовта не би трябвало да ви кара да се чувствате сякаш ходите по яйчени черупки всеки път, когато се опитвате да повдигнете тема, което наранява чувствата ви.

Връзката не трябва да се усеща като втора работа. Жената трябва да се прибира от работа, развълнувана да бъде в прегръдките на партньора си, знаейки, че той ще отнеме целия ѝ стрес от външния свят, а няма да го увеличи.

8. Те избират партньори въз основа на нещо познато

Когато една жена избере да бъде във връзка с мъж, защото той се чувства и се държи познато на мъжете от миналите ѝ връзки, това не само възпрепятства личностното ѝ развитие, но е и саморазрушителен навик. Това е много по-често срещано, отколкото хората осъзнават. По-лесно е да бъдеш с някого, който се чувства познат, защото това те връща към старите им, удобни навици. Когато това се превърне в повтарящ се цикъл, е трудно да го видиш такъв, какъвто е: връщане към същите токсични модели и поведение като в последната връзка.

Когато една жена се връща в позната връзка, тя често се убеждава, че е обичана и е влюбена, което невинаги е така. Важно е да бъдеш честна със себе си и да се изправиш пред собствените си действия. Наистина ли си щастлива или просто си свикнала да се отнасят с теб по един и същи начин във всяка връзка?

9. Те приемат подаръци вместо извинения

Комуникацията е от съществено значение в една здравословна връзка, но когато една жена започне да приема подаръци като знак за прошка, вместо да води истински разговор, това е знак, че е свикнала с този самоунищожителен навик. Да ѝ се подаряват цветя винаги е приятен жест, но когато на мъжа му е по-лесно да харчи парите си за подаръци, отколкото да си признае действията и да признае, че съжалява, подаръците започват да се струват неавтентични.

Тези подаръци могат да варират от шоколадови бонбони от местния магазин за хранителни стоки до чисто нова кола. Да можеш да кажеш „не“ на подарък е първата стъпка към преодоляване на това токсично и манипулативно поведение.

10. Те избират партньор въз основа на привличане, а не на уважение

Много връзки могат да започнат да се формират въз основа на физическо привличане, но е важно да се уверите, че има нещо повече от това. Жените, които остават с мъже, защото просто се интересуват или са привлечени от тях, но не ги уважават или не им дават това, от което се нуждаят от една връзка, често са жени, които са склонни да избират грешния мъж отново и отново.

Вашият партньор винаги трябва да ви уважава и да се отнася с вас точно както заслужавате да се отнасят с вас. Ако не прави тези прости неща, вероятно не ви вижда като равен на себе си.

Важно е тези видове саморазрушително поведение да се забележат, за да могат след това да бъдат коригирани. Даването на време на себе си да се превърнете в по-добра своя версия ще ви позволи да видите миналите си грешки и след като го направите, никога няма да се върнете към типа хора, които са ви разочаровали и са се отнасяли ужасно с вас. Като се отнасяте към себе си точно както заслужавате да се отнасят с вас, вие приветствате хора в живота си, които са способни да направят същото.