Десет туристи изчезнаха в района на вулкан на Курилските острови

Спасители издирват група от десет туристи на курилския остров Итуруп в района на вулкана Барански, съобщи Константин Истомин, ръководител на Курилския район.

„Туристическа група от 10 души не се е обадила от района на вулкана Барански. Това е съобщено на диспечерската служба за спешни случаи. За издирването са привлечени спасители и представител на районната администрация. Ситуацията е под мой личен контрол“, написа ръководителят на районната администрация в Telegram канала.

Според Истомин, в издирването на групата участват шест души.

Факти.бг





