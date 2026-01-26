Топ теми

9-г. дете загина при катастрофа с камион на Прохода на Републиката, тираджията опитал да избягал

Тежка катастрофа с жертва и ранени на Прохода на Републиката – тир се завъртя с ремаркето си и удари челно лек автомобил, посочва NOVA.

Всички пострадали са от едно семейство. Мъж е с два счупени кракажена е в сравнително стабилно състояние, а 9-годишното им дете почина на път за болницата

Шофьорът на камиона опитал да избяга от мястото на тежкия инцидент, но скоро бил задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е турски гражданин

Заради катастрофата пътят беше временно затворен

