Дете на 1 г. припадна и е в болница, баща му пушил марихуана до него

Едногодишно дете губи съзнание и е прието в болница в Атина, Гърция, след като баща му пуши марихуана край него, съобщават гръцки медии, цитирани от БТА.

„Прото тема“ информира, че момиченцето е прието в детско лечебно заведение с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано. Лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.

Сигналът на спешния телефон е подаден в събота сутринта от майката на детето.

При разследването е установено, че 27-годишният баща на момиченцето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима. Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.

Медиите в Гърция информират, че детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника.