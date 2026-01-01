Дете от Гоце Делчев е в Пирогов с рана на окото от пиратка, друго падна от седмия етаж

Тежка новогодишна нощ са имали дежурните екипи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на 31 декември 2025г., съобщиха от спешната болница, като сред тях се открояват инциденти с деца – четири непълнолетни са докарани по спешност с линейки, както и 11 възрастни пациенти.

Най-много са преминалите през травматологичния кабинет. В първите часове на новата 2026-а спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства.

В новогодишната нощ особено натоварено е било дежурството и в Отделението по неврохирургия на „Пирогов“. 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и 14-годишно, което има тежка съчетана травма вследствие на падане от седмия етаж.

Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.

До 9:00 часа сутринта днес 01.01.2026 вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца. 91 от прегледаните в последния ден на годината са приети в болницата.

През 2025 година в Спешното отделение на „Пирогов“ медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравно неосигурените лекувани в спешната болница са близо 17 000.