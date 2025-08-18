Детската градина в Добринище пак се препълни, кметът Баненски за поредна година решава въпроса с групи от 30 вместо 23 деца

Вместо в групи с максимално допустимия брой от 23 деца хлапетата в детска градина „Мечо Пух“ в гр. Добринище ще бъдат по 30. Това предложение внася за августовската сесия кметът Стойчо Баненски след молба на директора на детското заведение, който очаква тази есен в градината да бъдат записани 108 деца.

Ст. Баненски

Капацитетът на основната сграда обаче е само за 2 групи деца, т.е. около 50. Там се помещават яслена и една смесена група. Няма дори място за учителска стая. Третата смесена и четвърта подготвителна група са във филиала на градината в сградата на основното училище. Разпределението на децата в 4 групи ще наложи пълняемост до 30 деца в група.

Предстои изграждане на пристройка към детската градина, за която в Добринище се говори отдавна. То ще се реализира по програма на МОН, има вече избран изпълнител и в момента се изготвя проектът. Според заложените срокове в проектодоговора обаче сградата ще е готова през 2026 г. С пристройката градината ще има 1 яслена и 4 предучилищни групи и най-после детското заведение ще бъде събрано на едно място.

Това означава за поредна есен децата в Добринище да бъдат разделени в две сгради, при това събрани по групи доста нагъсто, което ще затрудни както тях, така и педагозите.

Така всъщност е от години, защото всяка есен децата надхвърлят 110 и това прави материалната база недостатъчна за обезпечаване на образователен процес. Ограничената материална база не позволява обособяването на логопедичен и ресурсен кабинет, което затруднява провеждането на общата и специалната образователна подкрепа за децата със специални образователни потребности. Тези дейности се провеждат в малък кът в съблекалнята на подготвителните групи и във физкултурния салон на централната сграда, явно това ще продължи още една година.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






