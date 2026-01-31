Детската градина на орлетата рухна срещу дубъла на ЦСКА след късен гол в дебюта на новия централен нападател

Детската градина на „Пирин“ рухна вчера срещу дубъла на ЦСКА с 0:1 след късен гол на Марк-Емилио Папазов и пред петдесетина фенове на стадион „Христо Ботев“, сред тях любимци на футболен Благоевград от калибъра на четвъртите в света Петър Михтарски и Ивайло Андонов, голаджията Николай Петрунов, Димитър Коемджиев, Иван Стойчев, Крум Бибишков, Стойчо Стоилов… Продукцията, на която присъстваха обаче, ги наведе на мрачни размисли за капацитета на техните следовници. Все пак не може да се отрече, че зелено-белите опитаха да компенсират липсата на синхрон и на достатъчно опит със здрава битка по всички части на игрището, с което ограничиха до минимум опасностите пред своята врата. Титулярният страж Красимир Костов направи две спасявания до почивката, а сменникът му Борислав Смилянски нямаше какво да стори при единствения точен изстрел на гостите в 82-та мин., когато Папазов с топовен шут от 25 метра под лявата сглобка не му остави никакъв шанс за сполучлива намеса. Дебют на върха на пиринската атака направи Иво Казаков навръх 24-ия си рожден ден. Новият централен нападател пристигна от „Арда“ в навечерието на спаринга и загатна за потенциала си. С изявите си по дясното крило се понрави Мартин Милушев, отбранителният вал рядко се пропукваше, отново, както и срещу „Беласица“ във вторник, най-много куцаше играта в средата на терена и в предни позиции, където голмайсторът на елитните 18-ки Ивайло Иванов не се чувстваше комфортно на фланга.

Н. Петрунов /вляво/ се появи с нов стайлинг – маркови очила Ст. Стоилов /вторият отляво / беше сред най-разпознаваемите лица на стадиона Наставникът на младите армейци В. Илиев с щаба си Н. Бодуров изведе пиринци с капитанската лента за първи път тази зима . Ексорлето Ив. Тасев /вдясно/ демонстрира добро настроение, въпреки че остана резерва

Наставникът Манол Занев дублира стартовите 11 от спаринга с комитите с едно изключение – ветеранът Николай Бодуров вместо Мирослав Георгиев. На почивката освен Смилянски влязоха само още двама – рожденикът Казаков и Кристиян Бачев. До края смените се ограничиха общо до шест, от пейката не се отлепиха петима. Благоевградчанинът в съставда на армейците Алесандро Николов започна титуляр, ексорлето Иван Тасев разкърши в заключителния половин час, петнайсетина минути отпусна старшията Валентин Илиев на неврокопчанина Абдула Кичуков.

„ПИРИН“: Кр. Костов /46-Смилянски/, Цеков, Бодуров /60-Мир. Георгиев/, Дичев, Коричков, Бандев, Милушев /60-Март. Георгиев/, Малинов, Е. Георгиев/46-Казаков/, Близнаков /65-Ст. Костов/, Ив. Иванов /46-Кр. Бачев/. Неизползвани резерви: Ив. Георгиев, Диманчев, Камбошев, Янков, Н. Николов.

ЦСКА II: Д. Николов, Ю. Илиев, Бучков, Л. Иванов, Живков, Антонов, Чанов, Ал. Николов, Папазов, К. Йорданов, Г. Чорбаджийски /Танев, Ив. Тасев, Кичуков, Ал. Георгиев, Сораков, Динев, Р. Георгиев, Б. Петров, Д. Христов, Апостолов, Каймаканов, Пл. Петров, Евтов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ