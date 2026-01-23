Детската „Сурвакариада“ огласи Перник

Около 1500 ученици от 23 училища от община Перник и едно училище от Брезник се включиха в Детската „Сурвакариада“. Звън на хлопки и страшни маски разцепиха мъглата на площад „Кракра“ в Перник. В 11 ч. в петък започнаха дефилетата . Това е юбилейното 15-о издание на най-мащабното младежко маскарадно дефиле в България, основна съпътстваща изява на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

„Гледайки вашите очи, е сигурно, че традицията няма да угасне. Сурва ще пребъде!“, каза кметът на Перник Станислав Владимиров и откри детските маскарадни дефилета. Първи пред журито излязоха децата от пернишкото село Драгичево. Те представиха обичая „Сурва“. Децата дефилираха под ритъма на традиционните звънци и хлопки, за да прогонят злото и да съживят вековните обичаи.

Групата на Батановци пък показа „Сватба“. Това са и двете основни традиции, които представят групите от пернишко на фестивала „Сурва“. За четвърта поредна година жури ще следи отблизо представянето на групите – техните костюми, персонажи, автентичност и оригиналност. За първи път тази година участниците ще бъдат оценявани по възрастови групи – в едната ще се включат учениците от основните училища и те ще бъдат отличени с нова голяма награда, а в другата – ученици от средни, профилирани и професионални гимназии. Най-впечатляващите от тях ще спечелят престижната награда „Глагорец“.

Сурвакариадата продължава до късно следобяд.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА