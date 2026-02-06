Детска градина, институции и частни абонати в центъра на Перник без парно заради авария

Държавни институции и една детска градина в центъра на Перник са без парно и топла вода. Според съобщение на „Топлофикация” е възникнала авария на топлопровод, която нарушава работата на топлопреносната мрежа.

Топлоподаването е нарушено на улиците . „Брегалница“ бл. 10, 12, „Кресна“ бл. 2, „Кирил и Методий“ бл. 2, 4, Кракра Пернишки“ бл. 17, „Физкултурна“ № 16. Без паорно и топла вода са Минна дирекция, общината, храм „Св. Иван Рилски“, бившата сграда на ОББ, Държавен архив, ОДК, Спортна зала „Дружба“, дворец на културата и детска градина „Родолюбче“.

Екипи на дружеството вече работят за решаване на проблема. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено до 18:00 ч. на 06.02.2026 г.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА