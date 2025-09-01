Детските градини в община Разлог отвориха врати и посрещнаха децата за новата учебна година

Днес е първият учебен ден за малчуганите в Разлог и цялата община.

С китка здравец и сладка питка любимите учителки ги приветстваха с усмивки и обич, за да поставят заедно началото на още една вълнуваща година – изпълнена със знания, игри и нови приключения.

Дворовете бяха пъстри и празнични – с арки от балони, красиви декори и звуци на весели детски песни.

Стотици усмихнати лица и очи, блеснали от радост, изпълниха утрото с топлина.

Деца и родители прекрачиха прага с трепет и вълнение, а учителките приеха своите малки възпитаници с надежда и нетърпение за нови преживявания и открития.

Започна Новата учебна година за най-малките!

Нека бъде здрава, спокойна, пъстра и изпълнена с радостни мигове за всички – деца, родители и учители!





