Дефицит на витамин В12: 5 незабележими знака, които тялото ви дава

Витамин В12 е важен витамин. От правилното функциониране на нервите и образуването на червени кръвни клетки до синтеза на ДНК, той играе ключова роля в тези процеси. Тъй като е водоразтворим витамин, той лесно се изчерпва от организма. Освен това, тъй като се съдържа основно в яйцата и месото, вегетарианците, веганите и възрастните хора могат да страдат от негов дефицит, без да знаят. Кое е сложното? Дефицитът на витамин В12 често се проявява тихо, с леки симптоми, които често се пренебрегват или се бъркат с други здравословни проблеми. В дългосрочен план, ако дефицитът на витамин В12 не се лекува, той може да доведе до умора, дългосрочни увреждания на нервите и дори проблеми с паметта. Затова е изключително важно да обръщате внимание на леките признаци, които тялото ви дава и които могат да променят всичко. Ето някои по-малко известни, но важни симптоми, които могат да сигнализират, че тялото ви има дефицит на витамин В12:

Изтръпване на ръцете и краката

Често ли изпитвате изтръпване в ръцете или краката? Това може да бъде ранен неврологичен признак на дефицит на витамин В12. Това се случва, защото В12 играе важна роля за поддържането на здрави нерви в организма. Следователно, когато нивата му са ниски, защитната обвивка на нервите (наречена миелинова обвивка) се уврежда, което води до сензорни нарушения. Много хора пренебрегват тези усещания, мислейки, че се дължат на лоша стойка или временни проблеми с кръвообращението. Но ако продължават дълго време, трябва да проверите нивата на витамин В12 и да се консултирате с лекар.

Необичайна умора и слабост

Чувствате ли се постоянно уморени, дори и след като сте спали добре? Тогава тази хронична умора може да е ранен симптом на дефицит на витамин В12 и често е един от най-честите признаци. Витамин В12 е важен за производството на здрави червени кръвни клетки (RBC) в организма; RBC пренасят кислород в целия организъм. Следователно, когато нивата на витамин В12 са ниски, това води до по-ниски нива на производството на РК. В резултат на това клетките в тялото не получават достатъчно кислород и се чувствате отпаднали и слаби. Ако страдате от хронична слабост, това може да е начинът, по който тялото ви дискретно ви подсказва, че нивата на витамин В12 са ниски.

Бледа или жълта кожа

Ниските нива на витамин В12 могат да повлияят на производството на червени кръвни клетки (RBC), което води до анемия. Това от своя страна може да доведе до бледа кожа или жълтеникав оттенък (жълтеница), особено в бялото на очите. Организмът може също да разгражда анормални RBC, освобождавайки билирубин – жълт пигмент. Много хора пренебрегват тези промени, като приемат, че са просто уморени или под стрес. Но ако страдате от хронична умора и забелязвате пожълтяване на кожата или очите, това може да е признак за дефицит на витамин В12. Не пренебрегвайте тези признаци и се консултирайте с Вашия лекар.

Замъгляване на ума

Витамин В12 е важен за здравето на мозъка. Поради това недостигът му може да доведе до депресия, загуба на памет, объркване и дори затруднения при концентриране – състояние, което обикновено се нарича „замъгляване на ума“. Това обикновено се случва, защото витамин В12 помага за производството на серотонин, който е химично вещество, регулиращо настроението. Следователно, когато нивата на витамин В12 в организма са ниски, нивата на серотонин също са ниски, което се отразява на настроението ви. Ако напоследък се чувствате по-раздразнителни, забравяте, объркани или откъснати от обичайното си състояние, не обвинявайте само стреса – вместо това проверете нивата на витамин В12.

Глосит и язви в устата

Възпален, гладък или болезнен език (наречен глосит), язви в устата или парещо усещане в устата могат да бъдат признаци на дефицит на витамин В12. Тези симптоми обикновено се появяват поради намалено производство на червени кръвни клетки в организма в резултат на ниски нива на витамин В12. Това от своя страна засяга притока на кислород към езика и тъканите в устата. При много хора тези симптоми често се диагностицират погрешно като хранителна алергия или лоша устна хигиена. Ако обаче продължават дълго време, трябва да си направите тест за нивото на витамин В12 и да се консултирате с лекар.





