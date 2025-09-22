Децата на Благоевград показаха, че спортът е сила и вдъхновение в традиционната „Спортна панорама“

Над 30 спортни клуба показаха своята дейност и постижения по време на традиционната „Спортна панорама“, която се проведе на площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград. Събитието събра множество жители и гости на града, привлечени от демонстрациите и спортния дух на участниците.

Кметът Методи Байкушев поздрави участниците и подчерта значението на спорта за изграждане на дисциплина, устойчивост и колективен дух.

В рамките на събитието той връчи плакети на спортни клубове, които тази година отбелязват юбилейни годишнини. Отличени бяха Боксов клуб „Пирин“ и Спортен клуб „Спартак Благоевград“, клубове с дългогодишен принос към спортния живот на Благоевград, създали поколения състезатели и прославили града на национално и международно ниво.

Инициативата има за цел да популяризира спорта и да насърчи активния начин на живот.

Публиката имаше възможност да види разнообразие от дисциплини, представени от деца, младежи и утвърдени състезатели, които показаха защо спортът е важна част от общността.





