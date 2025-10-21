Топ теми

Децата на „Марек“ вкараха седем на връстниците си от „Беласица“

от: Спорт
Юношите младша възраст на „Марек“ записаха впечатляваща победа със 7:0 като гости на „Беласица“ в първенството на зона „София“. На изкуственото игрище в Петрич домакините и техните съперници влязоха в двубоя съответно като 4-ти и 6-ти в класирането, но след края му размениха местата си. В 17-та мин. вратарят на марекчани Владимир Борисов отрази близък шут на Иван Бойчев, после момчетата на бившия страж на „Струмска слава“ Радослав Костадинов взеха изцяло инициативата и минута по-късно Йоан Каишев стартира голеадата с плътен изстрел в долния десен ъгъл. Опасен диагонален изстрел на Иван Комов в 22-та мин. профуча покрай десния дирек на дупнишката врата, малко преди Захари Герашев отсреща да принуди Васил Кятипов да спасява удара му. Герашев не намери целта в 33-та мин., но 4 минути по-късно напредна фронтално и удвои аванса на своите. В 43-та мин. Кятипов спаси удар на Алекс Костадинов, но бе безпомощен при добавката на Емилияно Вучков. Пак секунди преди паузата Вучков стреля опасно, а след като петричкият страж парира удара му, резултатна добавка на Никола Митов доведе до 4-ия гол за „Марек“. Гостите не отнеха от газта и след като при поредния корнер Митов с глава уцели напречната греда, Ивайло Карапанджин довкара кълбото през куп от играчи. След час игра Каишев се разписа за втори път в срещата. В 70-та мин. хубав удар на Владимир Смилянов можеше да донесе почетен гол за бяло-червените, ако не беше добрата реакция на адаша му под рамката. Погрома оформи капитанът Владислав Кирилов след пробив през центъра.

