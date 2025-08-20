Децата на „Пирин“ със сребърната купа в Перник в конкуренцията на „Орлетата“, санданчани, ЦСКА, „Левски“…

Децата на „Пирин“ от набор 2014 вдигнаха сребърната купа на турнира в Перник, който за четвърта поредна година събра голяма част от футболния елит при подрастващите. До успеха момчетата на Росен Богоев стигнаха в конкуренцията на съгражданите от частния ДФК „Орлетата“ на братя Костуркови, санданския „Буцефал“, академиите на грандовете ЦСКА и „Левски“… Благоевградските таланти, в симбиоза с поотрасналите „Хлапета“, прескочиха груповата фаза и на път към финала отстраниха сините от „Герена“, а в решителния сблъсък за трофея „Pernik Cup” се изправиха срещу малките армейци. Оспорваният двубой приключи с 4:2 в полза на червените, които демонстрираха класата си с 8 от 8 победи, постигнати срещу „Орлетата“, „Септември“, „Мургаш“ /Елин Пелин/, „Буцефал“, „Етрополе“. На полуфиналите пък шампионите, предвождани от треньора Николай Христов, надделяха с 5:2 над „Рилски спортист“.

Сребърните медалисти от набор 2014, водени от Р. Богоев /сн. 1, 2, 3, 4/ сн.3 сн.4 Малко не достигна на орлетата на Ал. Царевски да стигнат до големия финал

При родените през 2013 г. избраниците на Александър Царевски стигнаха до малкия финал, където отстъпиха на столичната школа „Национал“ и останаха четвърти. Зелено-белите оглавиха предварителната си група, което им отреди за съперник втория от другата група ЦСКА. Пиринци поведоха рано и поддържаха аванса си почти до края, когато ги сполетя малшансът на късния обрат. Впоследствие червените разбиха във вечното дерби с 5:0 „Левски“, за да отнесат към Борисовата градина втория трофей в тридневната надпревара на двете възрасти.

Организатори на проявата са Академия „Металург“ със съдействието на БФС и общината в миньорския град Перник. В тазгодишното издание турнирът е разделен на два етапа. Вторият е в края на тази седмица с участието на 70 отбори във възрастовите сегменти 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





