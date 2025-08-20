Децата на „Пирин“ със сребърната купа в Перник в конкуренцията на „Орлетата“, санданчани, ЦСКА, „Левски“…

Децата на „Пирин“ от набор 2014 вдигнаха сребърната купа на турнира в Перник, който за четвърта поредна година събра голяма част от футболния елит при подрастващите. До успеха момчетата на Росен Богоев стигнаха в конкуренцията на съгражданите от частния ДФК „Орлетата“ на братя Костуркови, санданския „Буцефал“, академиите на грандовете ЦСКА и „Левски“… Благоевградските таланти, в симбиоза с поотрасналите „Хлапета“, прескочиха груповата фаза и на път към финала отстраниха сините от „Герена“, а в решителния сблъсък за трофея „Pernik Cup” се изправиха срещу малките армейци. Оспорваният двубой приключи с 4:2 в полза на червените, които демонстрираха класата си с 8 от 8 победи, постигнати срещу „Орлетата“, „Септември“, „Мургаш“ /Елин Пелин/, „Буцефал“, „Етрополе“. На полуфиналите пък шампионите, предвождани от треньора Николай Христов, надделяха с 5:2 над „Рилски спортист“.
При родените през 2013 г. избраниците на Александър Царевски стигнаха до малкия финал, където отстъпиха на столичната школа „Национал“ и останаха четвърти. Зелено-белите оглавиха предварителната си група, което им отреди за съперник втория от другата група ЦСКА. Пиринци поведоха рано и поддържаха аванса си почти до края, когато ги сполетя малшансът на късния обрат. Впоследствие червените разбиха във вечното дерби с 5:0 „Левски“, за да отнесат към Борисовата градина втория трофей в тридневната надпревара на двете възрасти.
Организатори на проявата са Академия „Металург“ със съдействието на БФС и общината в миньорския град Перник. В тазгодишното издание турнирът е разделен на два етапа. Вторият е в края на тази седмица с участието на 70 отбори във възрастовите сегменти 2015, 2016, 2017 и 2018 г.
СТОЙЧО СТОИЦОВ