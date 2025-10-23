Децата на „Пирин“ със сребърния трофей във Верона, посетиха дома на гранда „Милан“ и базиликата „Сан Марко“ във Венеция

Децата на „Пирин“ U14 усетиха тръпката на големия финал в турнира „Верона къп“ в едноименния италиански град, в който благоевградският клуб бе представен от две формации, предвождани от треньорския тандем Васил Петров-Венелин Товиров. Едната от гарнитурите в зелено-бяло стигна до решителния двубой за трофея, където отстъпи с минималното 1:2 на датския „Барийлист БК“. До последно на хоризонта се очертаваше изцяло пирински финален сблъсък, който се размина на косъм в заключителната фаза на надпреварата. В свободния ден след края на турнира в града на Ромео и Жулиета, преди да отпътуват за родината, малките орлета преживяха незабравимите емоции при посещението в дома на двата гранда „Милан“ и „Интер“ – легендарния стадион „Сан Сиро“, познат и като „Джузепе Меаца“, както и при опознавателната обиколка на Венеция, включваща нейния символ базиликата „Сан Марко“ и легендарния площад, носещ същото име.

В дома на „Милан“ На легендарния площад „Сан Марко“ във Венеция

След завръщането у дома същият набор, на родените след 1 януари 2012 г., потегли за Враца, за да изиграе мача реванш от осминафиналите за Купа БФС срещу връстниците от местния „Ботев“. Под Околчица талантите от областния център на Пиринско пристигнаха с комфортен аванс 3:0 от първата среща на свой терен и с големи шансове за пробив сред най-добрите 8 в България в този възрастов сегмент. Място на четвъртфиналите вече си осигуриха „Етър“, „Лудогорец“, „Локомотив“ /Пд/, ЦСКА, „Черно море“, „Нефтохимик“ и „Марица“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ