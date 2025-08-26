Децата на „Пирин“ с шампионския трофей „Перник къп“ след бой по „Левски“ на финала

Децата на „Пирин“ от набор 2015 ликуваха с шампионския трофей на престижния футболен турнир „Перник къп“, който втора седмица събира елита сред най-малките таланти в различните възрасти. Отборът на златните медалисти беше симбиоза с възпитаници на академия „Хлапетата“, които се пренасочват към „по-големия брат“ по силата на колаборацията между двата клуба, скрепена с джентълменско споразумение. Финалния двубой талантите от областния център на Пиринско спечелиха с 3:2 срещу връстниците си, носещи екипа на гранда „Левски“. Възпитаниците на Ромео Николов и Станислав Атанасов показаха класа и стигнаха заслужено до успеха. Мачът премина през няколко инфарктни моменти 2:0, 2:1, 3:1, преди в заключителните минути сините отново да скъсят изоставането си до едно попадение, но малките орлета съхраниха преднината си, за да качат шампионския трофей в рейса за Благоевград. От „Дъбравска“ 1 изказаха специални благодарности към „Хлапетата“ за отлично свършената работа в началното развитие на малчуганите и безкористното сътрудничество.

Предния уикенд по-големият набор 2014, с треньор Росен Богоев, вдигна сребърната купа в конкуренцията на съгражданите от ДФК „Орлетата“, частния „Буцефал“ от Сандански, „Левски“ и ЦСКА. Благоевградчанчетата отстъпиха именно на червените във финалния сблъсък с 2:4, а общият баланс на първенците 8 от 8 победи в надпреварата казва всичко.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






