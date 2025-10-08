Децата на Разлог изненадаха кмета Герчев и екипа му с ръчно рисувани знаменца с рисунки на любимия Разлог

Днес децата на Разлог от четвърта група на детска градина „Д-р Елиза Астинова“ развълнуваха искрено кмета Красимир Герчев и екипа на община Разлог с ръчно рисувани знаменца, посветени на любимия Разлог.

Всички знаменца са рисувани от натура на любими места от Разлог. На тях са изобразени детските площадки, зеленият парк, езерото, Голак, църквата и други любими места.



Истински трогателно е стихотворението, посветено на Разлог, което децата изпълниха с възторг преди „знаменната“ акция:

„Живеем в райско кътче на нашата родина,

живеем в чуден град, красив като градина.

Тук синеят планините, вее горски хлад,

тихо тук шумят реките, туй е моят град.

Разлог – ти, слънчева градина,

разцъфнала в полите на Пирина,

в този свят така голям,

където и да ида, знам,

към тебе ще се връщам пак,

към теб, мой роден, бащин град“.

ИВАН ИВАНОВ