Децата на Разлог изненадаха кмета Герчев и екипа му с ръчно рисувани знаменца с рисунки на любимия Разлог

Днес децата на Разлог от четвърта група на детска градина „Д-р Елиза Астинова“ развълнуваха искрено кмета Красимир Герчев и екипа на община Разлог с ръчно рисувани знаменца, посветени на любимия Разлог.
Всички знаменца са рисувани от натура на любими места от Разлог. На тях са изобразени детските площадки, зеленият парк, езерото, Голак, църквата и други любими места.
Истински трогателно е стихотворението, посветено на Разлог, което децата изпълниха с възторг преди „знаменната“ акция:
„Живеем в райско кътче на нашата родина,
живеем в чуден град, красив като градина.
Тук синеят планините, вее горски хлад,
тихо тук шумят реките, туй е моят град.
Разлог – ти, слънчева градина,
разцъфнала в полите на Пирина,
в този свят така голям,
където и да ида, знам,
към тебе ще се връщам пак,
към теб, мой роден, бащин град“.
ИВАН ИВАНОВ