Децата от детските градини сурвакаха за здраве и благополучие и дадоха началото на „Тайнството на Сурва“ в Радомир

С благопожелания за здраве, мир и благополучие детските сурвакарски групи от Радомир ще дадат началото на традиционния празник „Тайнството на Сурва“.

Преди официалното откриване на празничната програма най-малките пазители на обичая – децата от детските градини „Осми март“, „Радомирче“ и „Слънце“, посетиха кабинета на кмета на общината Кирил Стоев. Със сурвакарски наричания, звън на чанове и чиста детска сила те благопожелаха общината и нейните жители, като символично прогониха злото и пожелаха здраве и добруване през годината.



Малките сурвакари бяха посрещнати от кмета Кирил Стоев, който ги поздрави за желанието им да съхраняват и продължават живата традиция Сурва и ги почерпи по стар обичай.

С пъстри маски, много усмивки и празнично настроение децата показаха, че традицията има бъдеще и че любовта към българските обичаи започва още от най-ранна възраст.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА