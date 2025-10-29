Деца доброволци от Кюстендил се включиха в национална среща по превенция на наркотиците

Деца – доброволци и служители към ОбСНВ и ПИЦ – гр. Кюстендил взеха участие в национална среща, посветена на борбата с наркотиците и превенцията сред младите хора.

Събитието се организира вече петнадесет поредни години от отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция „Митници“, съвместно с DEA – Агенцията за борба с наркотиците на САЩ.

Тази година домакин на инициативата беше Летище „Васил Левски“ – София, Терминал 2, с любезното съдействие на Соф Кънект АД и с подкрепата на Националната агенция за приходите, в рамките на кампанията #НеСтеСами.

Децата от Кюстендил имаха възможност да се срещнат със свои връстници от различни училища в страната, да участват в интерактивни занимания и демонстрации, както и да научат повече за работата на институциите, които ежедневно се борят срещу наркотрафика и зависимостите.

Инициативата цели да насърчи активното участие на младите хора в превенцията, да изгради знания, отговорност и увереност, че борбата с наркотиците започва с информираността и подкрепата един към друг.