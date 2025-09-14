Топ теми

Деца и родители играха на „Гоненица”, „Сляпа баба”, скачаха в чували на спортен празник в Благоевград

Стотици деца и техните родители се пренесоха назад във времето по време на спортния празник „Детство мое“, който изпълни бейзболното игрище в Благоевград със смях, радост и традиционни игри.

Малчуганите тичаха на „Гоненица“, изпитваха сръчността си в „Сляпа баба“, премериха сили в „Народна топка“, футбол и скачане с чували. Всяка зона предлагаше ново предизвикателство и напомняше за времената, когато игрите навън бяха най-голямото приключение – далеч от екрани и технологии.

Освен незабравими моменти, участниците в инициативата получиха и медали за добро представяне.

