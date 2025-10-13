Деца и родители със сигнали до кмета Дангов за лошата и поскъпнала храна в дупнишките училища, управителят на „Ученическо хранене“ Хр. Пигов подаде оставка

Това е недопустимо, ще бъда безкомпромисен, категоричен е градоначалникът



Дупнишки ученици са подали сигнали за проблеми с обедното меню, което е осигурявано от общинското дружество „Ученическо хранене“. В оплакванията са описани случаи със студена, лошо приготвена или недостатъчна като обем храна. Това се случва въпреки повишената цена на купоните в сравнение с миналата година. Към момента един обяд в дупнишко школо струва над 9 лева. 250 грама пилешка супа, боб или леща излиза 2,70 лева на учениците. За същия грамаж основно ястие като мусака, спагети или пилешко бутче с ориз учениците трябва да се бръкнат с 3,90 лева, докато една филийка хляб е 0,30 лева. Ако детето избере да обядва аламинут, трябва да плати 1,50 лв. за едно кюфте или кебапче, и 1,70 лв. за 100 грама салата. Десерт като кекс или еклер излиза 1,30 лв., а към крайната цена се добавя и близо 1 лев за опаковките на храната.

Кметът Първан Дангов е категоричен, че ще бъде безкомпромисен и в най-скоро време ще иска среща с управителя на дружеството Христо Пигов, както и ще сезира комисията по образование към Общинския съвет, за да бъдат изяснени всичките тези несъответствия.

„Няма как децата, които се обучават в училищата, да не получават добро и здравословно хранене, при положение че говорим все пак за общинско търговско дружество. Досега Общинският съвет безрезервно е приемал отчетите… Тези случаи за недобре приготвена и студена храна, за недостатъчно количество не са единични. Всеки един родител по джоба си усеща какво означава повишаването цената на купона в училище. При положение че трябва да достигнем стандарти за здравословно хранене, това е недопустимо! Така че ще бъда безкомпромисен, дори и да се стигне до смяна на ръководството на дружеството, повече такива компромиси не трябва да се допускат“, заяви градоначалникът.

Той окачестви като незадоволително и състоянието на кухненската база, която се намира в най-голямото училище на територията на община Дупница – СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, за която преди двайсетина година бяха вложени доста големи средства.

От дружеството също реагирали и сами са посетили заместник-кмета по образование, култура и социални дейности Валентина Караганова в нейния кабинет. Пред нея те са обяснили по какъв точно начин се доставя храната.

„Всичко от наша страна е спазено. Направили сме всичко, каквото трябва, за да сме в услуга на децата. Закупили сме много на брой стиропорени кутии, за да може храната да е топла в училищата, които нямат топла витрина“, са заявили от „Ученическо хранене“.

Стана ясно още, че управителят Христо Пигов вече е депозирал оставка в Общински съвет – Дупница, който се води негов работодател. Местният парламент ще разгледа молбата му на следващото си редовно заседание в последния четвъртък от месеца. Ако тя бъде уважена, общинските съветници ще трябва да изберат и кой да заеме поста временно, докато бъде проведен конкурс.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

