Деца от Банско с медали от купа „Чепеларе“

Деца от двата клуба по биатлон от Банско – „Банско 2019“ и „Пирин“ участваха в надпреварата за купа „Чепеларе“ в Пампорово. В състезанието по биатлон се включиха спортни клубове от цяла България, а децата от Банско показаха отлични резултати и извоюваха медали.

Класиране:

Спринт – момичета младша възраст, 3 км

1 място – Никол Габерова – СК „Банско 2019“

2 място – Лъчезара Попдимитрова – СК „Банско 2019“

3 място – Габриела Попдимитрова – СК „Банско 2019“

Спринт – момчета младша 4.5 км

1 място – Лео Трайков – СК „Банско 2019“

Спринт – момичета 3 км

1 място – Иванина Габерова – СК „Банско 2019“

Индивидуално – момичета младша 4 км

1 място – Никол Габерова – СК „Банско 2019“

2 място – Лъчезара Попдимитрова – СК „Банско 2019“

3 място – Божидара Дурчова – СК „Пирин“

Индивидуално – момчета младша 6 км

1 място – Лео Трайков – СК „Банско 2019“

Индивидуално – момичета 3 км

2 място – Иванина Габерова – СК „Банско 2019“

Купи (победителите от двата старта):

/момчета и момичета младша/

Лео Трайков – СК „Банско 2019“

Никол Габерова – СК „Банско 2019“