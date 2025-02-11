Деца от Банско с медали от купа „Чепеларе“

Деца от двата клуба по биатлон от Банско – „Банско 2019“ и „Пирин“ участваха в надпреварата за купа „Чепеларе“ в Пампорово. В състезанието по биатлон се включиха спортни клубове от цяла България, а децата от Банско показаха отлични резултати и извоюваха медали.
Класиране:
Спринт – момичета младша възраст, 3 км
1 място – Никол Габерова – СК „Банско 2019“
2 място – Лъчезара Попдимитрова – СК „Банско 2019“
3 място – Габриела Попдимитрова – СК „Банско 2019“
Спринт – момчета младша 4.5 км
1 място – Лео Трайков – СК „Банско 2019“
Спринт – момичета 3 км
1 място – Иванина Габерова – СК „Банско 2019“
Индивидуално – момичета младша 4 км
1 място – Никол Габерова – СК „Банско 2019“
2 място – Лъчезара Попдимитрова – СК „Банско 2019“
3 място – Божидара Дурчова – СК „Пирин“
Индивидуално – момчета младша 6 км
1 място – Лео Трайков – СК „Банско 2019“
Индивидуално – момичета 3 км
2 място – Иванина Габерова – СК „Банско 2019“
Купи (победителите от двата старта):
/момчета и момичета младша/
Лео Трайков – СК „Банско 2019“
Никол Габерова – СК „Банско 2019“