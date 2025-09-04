Деца от лятна православна занималня на вълнуващо пътуване до Трънското ждрело учиха фолклорни песни, създадоха дизайнерски тениски, обработваха глина в Бусинската сръчкотилница

Деца от 7- до 15-годишна възраст, участници в лятна православна занималня, се включиха във вълнуващо пътуване до град Трън. Те се поклониха на чудотворната икона на св. Петка в едноименния храм и изслушаха кратка поучителна беседа на свещеник Игнатий Игнатов – председател на храма, посетиха и скалния параклис на светицата.

Децата се насладиха на завладяващата красота на Трънското ждрело, подишаха чист въздух и потичаха на воля, след което с радост взеха участие в ателието на пернишката народна певица Боряна Василева, която ги запозна със седемте фолклорни области на България, след което заедно разучиха песента „Ой, шопе, шопе“. Любознателните малчугани се докоснаха до глината и глиненото колело в Бусинската сръчкотилница, запознаха се със степените на свещенството и богослужебните одежди, открехнаха вратите на българския жестов език, едноръчната дактилна азбука и най-често използваните изрази при запознанство.

Децата дадоха свобода на въображението си и в изготвянето на оригинални фланелки, като надминаха най-смелите си очаквания като дизайнерски резултат. Те поставиха златен ореол и златен кант на предварително изработени икони в ателието в с. Драгичево на Славчо, Татяна и Иван Славкови, наслаждавайки се на времето, прекарано заедно.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА






