Дженифър Анистън и Брад Пит се събират?

Много хора никога не биха си помислили, че ще видят Дженифър Анистън и Брад Пит отново заедно след скандалния им развод през 2005 г.

Двамата обаче решиха да оставят отминалите дни да бъдат отминали и се появиха заедно на екрана за първи път от много години, присъединявайки се към инициатива за набиране на средства на Шон Пен, при която актьори четат на живо.

Това е първият път, в който бившата холивудска двойка е виждана заедно, откакто се поздравиха зад кулисите на наградите на Гилдията на екранните актьори през януари. Те ще четат роли от филма с Шон Пен Fast Times at Ridgemont High, които се превърна в сензация пред 1982 година. Пен обаче няма да играе емблематичния си герой.

И Дженифър, и Брад изглежда са развълнувани да присъстват на виртуалното събитие, което се проведе на 17 септември, заедно с много други известни лица, за да съберат пари за нестопанската CORE на Sean Penn и REFORM Alliance.

50-годишната актриса работи с 56-годишния си бивш съпруг в телевизионния си ситком „Приятели“ още през 2001 г. по епизода „The One With The Rumor“ за осми сезон.



Към четенето на живо се присъединиха още Дейн Кук, Морган Фрийман, Хенри Голдинг, Шиа ЛаБеф, Матю Макконъхи, Джими Кимел, Джулия Робъртс, Джон Легенд и Рей Лиота. Приятелят на Брад Шон Пен също ще е на екрана.

