Джинджифилът: Естествен лек за гадене, болка и липса енергия

Джинджифилът придава пикантен и свеж вкус на празничните сладки, като същевременно предлага редица здравословни ползи, пише New York Times.

Може да облекчи гадене

Използван хилядолетия, джинджифилът е целенасочено при настинки, главоболие, стомашни проблеми, болки в ставите, мускулна умора и отпадналост.

Особено ценен е в аюрведа и традиционната китайска медицина за стимулиране на храносмилането, подобряване на кръвообращението и подпомагане на общата жизненост. Една от най-добре доказаните му употреби е при лечение на гадене.

Съединенията в джинджифила, главно джинджерол и шогаол, изглежда блокират химичните сигнални вещества в червата и мозъка, които предизвикват гадене и повръщане, като същевременно ускоряват храносмилането.

Изследванията показват, че джинджифилът може значително да намали гаденето по време на бременност и химиотерапия, както и да намали честотата на повръщане.

Добавките, като капсули, таблетки, прахове или екстракти, предлагат по-консистентна доза, но пресният джинджифил, чай или бонбони също могат да бъдат полезни.

Може да облекчи болката

Противовъзпалителните свойства на джинджифила могат да помогнат за намаляване на болката, особено при болки в коленете от остеоартрит и менструални спазми.

Прясно изцеден сок от джинджифил, чай или накиснати резени могат да осигурят облекчение, но е най-добре да се използват заедно с медицинско лечение, а не като негов заместител.

Подпомага общото здраве

Освен че облекчава гадене и болка, джинджифилът съдържа антиоксиданти, които помагат за защита на клетките и подкрепа на имунната система.

Може също да подпомогне контрола на кръвната захар и кръвното налягане.

Въпреки че не е основен източник на витамини или минерали, джинджифилът съдържа умерени количества магнезий, калий и витамини C и B6.

Как да се консумира

Както смленият, така и пресният джинджифил са ефективни: смленият е удобен за употреба, а пресният добавя фибри и хранителни вещества.

Ежедневната доза обикновено е около една чаена лъжичка смлян джинджифил или парче пресен джинджифил с дължина около 2,5 см.

По-големи количества могат да предизвикат леки странични ефекти като киселини или стомашно разстройство, а хората, приемащи лекарства или със здравословни проблеми, трябва да се консултират с лекар, преди да използват добавки.