Джип се вряза в ресторант в Пловдив, ранена е жена

Джип се вряза в ресторант в пловдивския квартал в ж.к. „Тракия“, пострадала е жена. Сигналът за е подаден около 12:00 часа днес на телефон 112, съобщиха от полицията. Към мястото незабавно са насочени екипи на МВР и Спешна помощ.

На място медицински екип е прегледал жена, като по първоначална информация тя не е получила сериозни наранявания. Няма данни за други пострадали. Водачът на автомобила – 64-годишен мъж, е бил тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои да бъде извършена и проверка за наличие на наркотични вещества.

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила, предава Нова. Причините и всички обстоятелства около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е обезопасено и запазено от служители на Пето районно управление, като по случая продължава работата на полицията.

