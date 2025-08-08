Джон Гудман свали 100 килограма

Холивудският актьор Джон Гудман, познат на поколения зрители от сериалите „Роузан“ и „Семейство Конър“, както и от култовите ленти на братята Коен, смая публиката с пълната си физическа трансформация. 73-годишната звезда се появи на премиерата на новия анимационен филм „Смърфовете“, в който озвучава един от героите, в напълно променен вид – отслабнал с над 100 килограма.



От години Гудман се бори с наднорменото тегло, като по собствено признание е достигал до близо 200 килограма. Актьорът споделя, че дълги години е използвал храната като начин да запълни емоционални празнини. Алкохолът също не му е бил чужд и в миналото той често е попадал в обектива на медиите заради нестабилното си здравословно състояние.



Решаващият момент настъпил, когато Гудман окончателно скъсал с пиенето и осъзнал, че трябва да направи същото и с вредните хранителни навици. С помощта на личен треньор и специалист по здравословно хранене той започнал постепенна, но устойчива промяна.



Диетата му днес е базирана на средиземноморския режим – изобилие от риба, зеленчуци, зехтин, ядки и ограничени количества месо и захар. В ежедневието си включва и редовно движение – ходене, бокс, йога и плуване, а освен това тренира с тежести, за да поддържа мускулния тонус.



„Не гладувам. Просто ям по-малко и по-умно. Ям, когато съм гладен, и спирам, когато съм сит“, казва 73-годишният Гудман. Работил и с терапевт, за да се справи с психологическите аспекти на зависимостта си от храната.Ретро.бг





