„Джордан“ стартира сезона с троен скок на международния турнир „Академик“

„Джордан“ стартира лекоатлетическия сезон в зала с участие в 55-ото издание на международния турнир „Академик“ в София. Наставникът на благоевградчани Йордан Янев заведе в столицата три състезателки, чието представяне трябваше да очертае приоритетите им през годината. Те се включиха в надпреварата по троен скок при девойките под 20 г. Най-добър резултат постигна Даная Борисова, която се класира четвърта с постижение от 11.13 метра. Опити в сектора направиха още Владимира Андреева и Николая Христова. „Участието ни в София бе с контролен характер, пробвахме къде да продължим в старшата възраст за следващите изпитания. Нещо като генерална репетиция за предстоящия сезон. Официалните изяви на лекоатлетите в клуба започват в края на седмицата с републиканското първенство за юноши и девойки под 16 г.“, коментира Й. Янев. В МТ „Академик“ най-високо от спортистите на клубовете от Югозападна България стигна кюстендилският спринтьор Деян Димитров. Той финишира трети в бягането на 200 м за юноши под 18 г. Благоевградският „Младост 2012“ бе представен от Борис Андреев, който е седми на 3000 м.

Деян Димитров Д. Борисова, Вл. Андреева и Н. Христова след състезанието в столичната зала



ИВАН ДЕЛЧЕВ