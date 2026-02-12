Джордан Щолц със злато и олимпийски рекорд на 1000 м. в бързото пързаляне с кънки

Американецът Джордан Щолц спечели златния медал в бързото пързаляне с кънки на 1000 метра на Олимпийските игри в Италия, като постави нов олимпийски рекорд. Така той прекъсна 16-годишната доминация на Нидерландия в дисциплината и донесе на САЩ първа титла от 2010 г. насам.

Последният американец с олимпийско злато на 1000 метра беше Шани Дейвис във Ванкувър. Оттогава надпреварата беше спечелвана неизменно от холандски състезатели в Сочи, Пьонгчанг и Пекин.

В Милано обаче всички погледи бяха насочени към 21-годишния световен рекордьор Щолц. Макар да не подобри световното си постижение, той записа нов олимпийски рекорд и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

„През последните години основната ми мотивация е да бъда по-добър от конкурентите си – да подобрявам времената си и да остана пред всички“, заяви Щолц след успеха.

Пътят му към върха започва още в детството – на замръзналото езеро в задния двор на дома му в Уисконсин, където тренира с баща си едва на петгодишна възраст. На 16 става национален шампион на САЩ, а днес вече е олимпийски първенец.

Щолц доминира в спорта през последните три години, а представянето му в Милано не изненада дори холандските фенове. „Много е добър. Техниката му е отлична, издръжлив е и остава спокоен – това са качествата на големия шампион“, коментираха зрители на трибуните, предава Нова.

До този момент младият американец се радваше на огромна популярност в Нидерландия, но с триумфа си в Милано той окончателно затвърди статута си на новото голямо име в олимпийското бързо пързаляне с кънки.