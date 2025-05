Джордж Клуни получи първата си номинация за награда „Тони“

Холивудският ветеран Джордж Клуни получи първата си номинация за престижните театрални награди „Тони“, отбелязвайки впечатляващ дебют на Бродуей. 63-годишният актьор е сред номинираните в категорията „Най-добра мъжка роля в драматичен спектакъл“ за участието си в постановката „Good Night, and Good Luck“ – сценична адаптация на едноименния филм „Лека нощ и късмет“, чийто сърежисьор и съсценарист е самият Клуни.

Номинациите за 78-ите годишни награди „Тони“ бяха обявени на 1 май от носителите на отличието Сара Полсън и Уендел Пиърс. Клуни ще се изправи в оспорвана конкуренция срещу Коул Ескола (Oh, Mary!), Джон Майкъл Хил и Хари Леникс (Purpose), Даниел Де Ким (Yellow Face) и Луис Маккартни за сценичната адаптация на Stranger Things: The First Shadow.

Сред дебютантите при дамите също има големи имена – звездата от сериала „Наследници“ Сара Снук получи първата си номинация в категорията „Най-добра актриса в драматичен спектакъл“ за ролята си в The Picture of Dorian Gray. Нейни съпернички са Лора Донъли (The Hills of California), Миа Фароу (The Roommate), ЛаТаня Ричардсън Джаксън (Purpose) и младата звезда Сейди Синк (John Proctor Is the Villain).

Три продукции оглавиха класацията по брой номинации – всяка с по 10: Death Becomes Her (Смъртта ѝ отива) – адаптация по филма на Робърт Земекис от 1992 г., Maybe Happy Ending и Buena Vista Social Club.

Тези заглавия ще се борят за отличието „Най-добър мюзикъл“ срещу Dead Outlaw и Operation Mincemeat.

При драматичните постановки най-много номинации събраха John Proctor Is the Villain – модерна, феминистка интерпретация на класиката The Crucible, и The Hills of California, като всяка от тях се състезава в седем категории.

Певицата и актриса Аудра Макдоналд постави рекорд, като стана най-много номинираната изпълнителка в историята на наградите „Тони“ – с цели 11 номинации. Последната е за ролята ѝ в мюзикъла Gypsy, където е номинирана за „Най-добра актриса в мюзикъл“.

В същата категория тя ще се конкурира с: Меган Хилти (Death Becomes Her), Жасмин Ейми Роджърс (Boop! The Musical), Дженифър Симард (Death Becomes Her) и Никол Шерцингер – бивша звезда от Pussycat Dolls, номинирана за ролята си в Sunset Boulevard

78-ите награди „Тони“ ще се проведат на 8 юни в Radio City Music Hall, Ню Йорк. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Синтия Ериво, позната от „Злосторница“, носителка на „Тони“ за ролята си на Сили в мюзикъла The Color Purple.