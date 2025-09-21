Джулия Робъртс потвърди: Работи се по продължението на „Сватбата на най-добрия ми приятел“ 

Джулия Робъртс потвърди, че се работи по продължение на „Сватбата на най-добрия ми приятел“.

57-годишната актриса говори за възможното продължение на филма от 1997 г. по време на интервю за Variety, заедно с колегите си от предстоящия психологически трилър „After the Hunt“.

Помолена да коментира слуховете за продължението и дали е била поканена да участва в него, Робъртс отговори просто: „Говорят с мен“.

Режисьорът на „After the Hunt“ Лука Гуаданино се включи, заявявайки, че би се възползвал от възможността да режисира продължението „на мига“, съобщи „Индипендънт“.

През юли се появиха слухове за евентуална втора част, когато колегата на Робъртс в „Сватбата на най-добрия ми приятел“ Дърмът Мълроуни намекна, че „се говори за продължение“.

В интервю за „Ню Йорк Поуст“ обаче той каза също: „Не знам нищо по въпроса. Последното, което чух, е, че адвокатите водят преговори“.

По-късно същия месец Variety съобщи, че продължението е в ранен етап на разработка, а сценаристът на „Минали животи“ и „Материалисти“ Селин Сонг ще напише сценария. Тя обаче не е в преговори за режисиране на проекта.

В оригиналния филм Робъртс играе ролята на кулинарния критик Джулиан, която осъзнава, че е влюбена в своя приятел Майкъл, изгран от Мълроуни. За съжаление, той се готви да се ожени за новата си приятелка Кимбърли (Камерън Диас), така че Джулиан прави всичко възможно, за да попречи на сватбата. Във филма участва и Рупърт Евърет в ролята на гей приятеля на главната героиня Джордж Даунс.

Филмът, който спечели малко под 300 милиона долара в световния бокс офис, получи три номинации за „Златен глобус“ – за най-добър мюзикъл или комедия и за съответните роли на Робъртс и Евърет – и се превърна в един от най-популярните филми от романтичните комедии на Джулия от 90-те години.

Робъртс многократно е хвалила наследството на „Сватбата на най-добрия ми приятел ри отбелязването на 25-годишнината на филма през 2022 г. тя сподели колко значимо за нея е било да работи по този филм.

„Толкова много хора имат някого, в когото могат да се припознаят във филма, и аз също мисля, че наистина имахме късмет да се съберем. Никой от нас не се познаваше преди да направим филма, но между нас имаше страхотна химия. Просто се получи. Искам да кажа, че всички се харесвахме много“, обясни звездата по време на епизод на шоуто „Daily Pop“ на E! News.

Тя също така заяви, че е останала „много добра приятелка“ с Мълроуни, което според нея е „доказателство за прекрасното време, което всички прекарахме заедно, докато снимахме този филм“.

През 2018 г. Робъртс призна пред Entertainment Weekly, че иска да направи продължение на „Сватбата на най-добрия ми приятел“.

„Предполагам, че Кими и Майкъл са женени и вероятно имат деца. А после сме аз и Рупърт“, каза тя тогава за потенциалния сюжет на продължението. | БГНЕС





