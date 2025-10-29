Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Докато Джулия Робъртс празнуваше 58-ия си рожден ден във вторник, много от нейните отдадени фенове откриха семплото, но класическо презиме име на актрисата, пише HELLO!

Презимето име на звездата е Фиона – с произход от Шотландия и Ирландия, което означава „бяла“ или „справедлива“.

Един потребител в X използва социалната платформа, за да възкликне: „Как така съм на 29 години и току-що научих, че с Джулия Робъртс имаме едно и също презиме?“, докато друг добави: „Презимето на Джулия Робъртс е Фиона“, с емотикон на шокирано лице.

Веднъж Джулия се пошегува за презимето си по време на събитието „Оскар Уайлд: Почитане на ирландците във филма“ на Алианса между САЩ и Ирландия през 2011 г., на което тя връчи наградата „Почетен ирландец“ на звездата от „Антмен“ Пол Ръд. „Може би мога да стана ирландка. Средното ми име е Фиона, което е една крачка по-близо до това да съм ирландка, отколкото беше Пол Ръд преди пет минути“, пошегува се тя.

Робъртс има доста интригуваща семейна история и според сведенията има предци от Англия, Шотландия, Ирландия, Уелс, Германия и Швеция. Тя разкри голяма семейна тайна по време на епизод на „Finding Your Roots“ през 2023 г., където беше разкрито, че прапрабаба ѝ е имала извънбрачно бебе с мъж на име Хенри Макдоналд Мичъл-младши, което прави истинското ѝ фамилно име Мичъл, а не Робъртс.

„От една страна, наистина съм изумена“, каза тя в шоуто. „И е очарователно. А от друга страна, има част от мен, която, когато съм по-спокойна, все още може да приеме идеята, че семейството ми е моето семейство. И наистина предпочитам името Робъртс.“

Джулия е известно име, но няколко жени по света имат абсолютно същото име като 58-годишната актриса, както тя откри през 2015 г. Когато Джулия се гостува в предаването „Jimmy Kimmel Live!“, девет други жени с нейното име се обадиха, за да се срещнат с нея и да обсъдят предимствата, които са получили от това, че са били свързани с нея.

„Ами, предполагам, че съм егоцентрична и никога не ми е хрумвало, че някой друг ще се казва Джулия Робъртс… докато едно момиче не дойде при мен и не каза: „О, просто искам да ви поздравя. Казвам се Джулия Робъртс“, спомня си носителката на „Оскар“ в шоуто. „А аз си помислих: „Какво?! Това е невероятно.““

Джулия не е единствената Робъртс в шоубизнеса.

По-големият ѝ брат, Ерик Робъртс, е един от най-продуктивните холивудски актьори, натрупал над 700 филмови и телевизионни роли от дебюта си на екрана през 1974 г. Дъщеря му, Ема Робъртс, също е актриса и холивудска звезда, с роли в „Диво дете“, „Семейство Милър“, „Кралици на виковете“ и „Американска история на ужасите“.

Ерик и Джулия са преживели трудни периоди в миналото, особено след като той няколко пъти си приписа заслугата за нейната слава. „Едно от нещата, за които бих искал да се извиня в тази книга, е, че публично казах повече от веднъж: „Ако не бях аз, нямаше да има Джулия Робъртс“, пише той в мемоарите си „Влакът беглец: Или историята на живота ми досега“.

„Това не само е жалко, но е и невярно. И се надявам Джули да приеме това по-публично извинение. Беше глупаво от моя страна. Гордеех се с нея, но гордостта се обърна с главата надолу, в моя полза.“

Вести. бг