Диамантена сватба и 6 десетилетия неувяхваща любов отбелязаха екскметът Лазар Причкапов и съпругата му Мария

С уникална снимка от сватбата им вчера Димитър Причкапов честити диамантената сватба на родителите си – емблематичния бивш кмет на Благоевград Лазар Причкапов и съпругата му Мария. Снимката е от 1966 г. – 4 г. след като тогавашният командир на Окръжната бригада е изпратен в Кюстендилско да инспектира работата на студенти, берящи ябълки. И в село Жабокрът погледът му се спира на най-красивата берачка, която тогава учи в София руска филология. Тогава тя е на 18 г., той – на 23. Женят се през януари в родния град на булката Кюстендил и оттогава, вече 6 десетилетия, любовта им остава неподвластна на времето.

ВАНЯ СИМЕОНОВА