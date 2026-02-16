Дигитална карта с ферми заради безстопанствените животни по пътищата създават в Кюстендил

Темата за безстопанствените животни и животновъдните обекти, намиращи се в непосредствена близост до републиканска и общинска пътна мрежа, отново бе във фокуса на внимание на институциите в Кюстендилска област. Работната среща бе инициирана от областния управител инж. Методи Чимев и неговия заместник Георги Джоглев.

В резултат на десетки извършени проверки през изминалата година е постигнат дисциплиниращ ефект и е подобрена координацията между институциите. „Очевидно, когато е комплексна проверката, има по-голям ефект”, отчетоха участниците в работната среща.

Общинските кметове и регионалните институции бяха категорични, че има законови пропуски и е крайно време проблемът да се реши законодателно.

От ОДБХ – Кюстендил заявиха, че ще бъде изготвена дигитална карта с отбелязани на нея животновъдни обекти, което ще улесни проверките и контрола. От областната дирекция заявиха, че тази година епизоотичната обстановка е такава, че не позволява 7-8 институции да проверяват заедно обекти. „Миналата година направихме 41 акта и 41 наказателни постановления”, обясниха от ОДБХ и подчертаха, че основно остава спазването на изискванията по Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Даде се предложение в екипите по проверките да бъдат включвани експерти от Инспекцията по труда.

В общините, които няма назначена полска охрата, трябва да бъде назначена такава. Отчете се, че общините, които нямат изградени животновъдни обекти, са сключили договори със съседна община, която има такъв обект.

Контролните органи увериха, че проверките на животновъдни обекти от тип „заден двор” ще продължи най-малко два пъти месечно.

Участниците обсъдиха необходимостта от засилен контрол върху регистрацията и идентификацията на животните, спазването на нормативните изисквания за изграждане и поддържане на животновъдни обекти, както и координирани действия между институциите за предотвратяване на инциденти.

ИВАН ПЕТРОВ